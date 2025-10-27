Swissport et l'office cantonal de l'emploi (OCE) ont signé un accord pour le lancement d'un programme de formation et d'intégration professionnelle pour les demandeurs d'emploi à Genève. Nommée Take off, elle combinera pratique et théorique pour couvrir une dizaine de métiers, pendant six mois. Les premiers candidats seront sélectionnés en novembre et le programme commencera début 2026.

Swissport et l'office cantonal de l'emploi lancent une nouvelle formation pour les demandeurs d'emploi à Genève (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Pendant ces six mois, les participants découvriront entre autres les métiers d'agent au comptoir d'enregistrements, d'agent d'exploitation au service des avions, ou encore de mécanicien sur équipements spécialisés. «Cette initiative vise à renforcer l'employabilité des participants, en répondant à la demande croissante de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur de l'aviation», a indiqué l'OCE par communiqué lundi.

A la fin du programme, les participants acquerront un certificat de Swissport et des attestations de formation, explique l'OCE. Certains pourront continuer leur carrière chez Swissport, d'autres trouver de l'emploi dans différents secteurs comme l'hôtellerie, la logistique, le commerce ou les services publics.