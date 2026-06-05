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Centenaire Swisstopo célèbre les 100 ans de son service de vol

ATS

5.6.2026 - 14:36

Le service de vol de swisstopo fête cette année son centenaire. Depuis 1926, les prises de vue aériennes réalisées au-dessus de la Suisse jouent un rôle essentiel dans la cartographie, l’aménagement du territoire, la sécurité et la gestion des dangers naturels.

Un avion du service de vol de swisstopo sur le tarmac de l'aéroport de Berne-Belp. Depuis 1926, les appareils de swisstopo réalisent des prises de vue aériennes utilisées pour la cartographie et les géodonnées officielles de la Suisse. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Un avion du service de vol de swisstopo sur le tarmac de l'aéroport de Berne-Belp. Depuis 1926, les appareils de swisstopo réalisent des prises de vue aériennes utilisées pour la cartographie et les géodonnées officielles de la Suisse. (KEYSTONE/Anthony Anex)
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 14:36

05.06.2026, 14:38

Le Service topographique national a commencé à photographier la Suisse depuis les airs en 1926, à une époque où l’aviation en était encore à ses débuts. Cent ans plus tard, swisstopo revient sur cette aventure technologique qui a profondément transformé la cartographie et la mensuration du territoire suisse.

Plutôt que de cartographier le pays uniquement depuis le sol, les pionniers du service de vol ont choisi d’utiliser des avions pour réaliser des prises de vue aériennes. Cette méthode, appelée photogrammétrie aérienne, a permis de produire des cartes plus précises, plus rapidement et à moindre coût, indique swisstopo dans un communiqué publié vendredi.

Les missions du service de vol se sont progressivement élargies. Dès 1929, des vols étaient effectués pour surveiller le niveau du Rhône, tandis que les glaciers font l’objet d’un suivi aérien depuis la fin des années 1940. Les images collectées au fil des décennies constituent aujourd’hui une mémoire visuelle de l’évolution du paysage suisse, marquée notamment par l’urbanisation et les changements environnementaux.

Des données essentielles

Les photographies aériennes restent au cœur de la production des géodonnées officielles. Elles servent à élaborer les cartes nationales, les modèles numériques du terrain ou encore les données utilisées pour la planification d’infrastructures, la protection de l’environnement et la gestion des situations de crise. En cas de catastrophe naturelle, les images issues du «rapid mapping» permettent par exemple aux autorités d’obtenir rapidement une vue d’ensemble de la situation.

Swisstopo souligne également l’importance de sa collaboration historique avec les Forces aériennes suisses. Depuis un siècle, les Forces aériennes apportent leur expertise aéronautique tandis que swisstopo fournit son savoir-faire photogrammétrique. Selon l’office fédéral, ce partenariat permet à la Suisse de disposer de manière autonome de données géographiques fiables et régulièrement actualisées, essentielles aussi bien pour la population que pour l’armée.

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