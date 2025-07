Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

CHANTAGE : L'ancienne gouvernante de l'ex-chef de Credit Suisse Tidjane Thiam comparaît mercredi devant la Cour suprême de Zurich, accusée d'avoir voulu faire chanter son ancien patron. Après son acquittement en première instance, M. Thiam a fait appel. Il est reproché à cette femme de ménage de 43 ans d'avoir voulu calomnier son ancien chef auprès du Comité international olympique (CIO) afin de lui extorquer de l'argent.

UKRAINE : La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) se prononce mercredi sur trois plaintes déposées par l'Ukraine contre la Russie après les opérations menées en 2014 dans le Donbass et la guerre déclenchée depuis février 2022. La Russie n'est plus partie à la convention européenne des droits de l'homme depuis l'attaque contre l'Ukraine en 2022, mais elle reste responsable des violations des droits fondamentaux commises avant cette date. La cour doit également statuer sur la destruction du Boeing 777 de Malaysia Airlines, parti d'Amsterdam vers la Malaisie le 17 juillet 2014 et abattu par un missile dans la région de Donetsk, dans le Donbass, et qui avait fait 298 victimes.

ESPAGNE : Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez doit s'adresser mercredi au Parlement sur le scandale de corruption qui touche son parti, le parti socialiste. Pots-de-vin, harcèlement sexuel, recours à des prostituées: les accusations pleuvent sur les proches collaborateurs de M. Sanchez.

TAÏWAN : Taïwan donne mercredi le coup d'envoi de ses exercices militaires annuels visant à simuler la défense de l'île contre une potentielle attaque chinoise. Ces exercices, nommés «Han Kuang», doivent avoir lieu jusqu'au 18 juillet. La Chine revendique Taïwan et n'écarte pas l'option d'une invasion armée de l'île, qu'elle soumet à une forte pression militaire, économique et diplomatique.

TENNIS : La Suissesse Belinda Bencic devra sortir le grand jeu mercredi face à la Russe Mirra Andreeva pour se hisser dans le dernier carré du tournoi de tennis de Wimbledon. Le quart de finale doit débuter à 14h30 sur le Centre Court. La Russe de 18 ans, 7e du classement WTA, n'a pas perdu le moindre set dans ses quatre premiers matches joués sur le gazon londonien. Quant à la St-Galloise, elle n'a passé qu'une seule fois les quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem, en 2019 à l'US Open où elle avait été arrêtée en demi-finale.

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE : Le Conseil fédéral a approuvé à la fin de la semaine dernière une déclaration d'intention pour un accord commercial avec les Etats-Unis suite aux droits de douane imposés par Washington, rapportent mercredi la Neue Zürcher Zeitung, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. En raison des vacances du Conseil fédéral, la décision a été prise par circulaires. L'exécutif a ensuite signalé son accord par écrit. La déclaration d'intention garantit à la Suisse de ne pas subir une nouvelle hausse des droits de douane et à l'industrie pharmaceutique suisse d'être exemptée de taxes douanières. Le président américain Donald Trump avait évoqué pour la Suisse une surtaxe généralisée de 31%. Sa réponse est encore attendue.

SURVEILLANCE : Les extrémistes rejetant l'État se retrouvent dans le viseur du Service de renseignement de la Confédération (SRC), relate mercredi la Neue Zürcher Zeitung. Le SRC indique s'être coordonné avec la police cantonale zurichoise pour établir une image de la situation et identifier les éventuelles structures de groupes violents. La direction opérationnelle est assurée par la police cantonale et la responsabilité générale par le service de renseignement, précise ce dernier. Cette décision a été prise à la suite d'une tentative d'enlèvement avec arme à Pfäffikon (ZH), au cours de laquelle un extrémiste présumé aurait agressé un employé municipal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995) : naissance de l'actrice britannique Georgie Henley ("Les chroniques de Narnia").

- Il y a 70 ans (1955) : le philosophe et mathématicien Bertrand Russell publie à Londres le manifeste Russell-Einstein, signé par onze intellectuels et scientifiques de premier plan. Ce texte met en garde contre l'utilisation des armes nucléaires.

Le dicton du jour

«Avec Sainte-Procule arrive la canicule».