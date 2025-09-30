La défense de Tariq Ramadan a annoncé mardi vouloir lancer de nouvelles offensives judiciaires en Suisse, où l'islamologue a été condamné à trois ans de prison pour viol, et en France, où il doit être jugé en mars pour d'autres viols, arguant disposer de nouvelles expertises prouvant son innocence.

Selon une expertise, des messages évoquant la mise en place d'un piège contre Tariq Ramadan auraient été écrits par l'une des plaignantes dans le dossier français (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous considérons que des éléments capitaux sont intervenus dans le cadre des procédures criminelles qui ont conduit Tariq Ramadan à s'expliquer devant les juridictions françaises et suisses», a déclaré Me Pascal Garbarini lors d'une conférence de presse à laquelle participaient quatre autres avocats du prédicateur suisse.

Parmi ces éléments, des expertises en stylométrie ou en linguistique assistée par ordinateur, commandée par la défense de Tariq Ramadan. Selon cette dernière, l'une de ces expertises conclut que la femme qui l'accusait de viol en Suisse – où il a été condamné – était l'autrice de messages annonçant qu'une «torpille était en préparation» contre lui.

Selon une autre expertise, des messages évoquant la mise en place d'un piège contre Tariq Ramadan auraient été écrits par l'une des plaignantes dans le dossier français, Christelle (prénom d'emprunt).

Les avocats affirment disposer par ailleurs d'autres expertises, notamment médicale et informatique. «Depuis huit ans, j'ai dit et répété que j'étais innocent», a déclaré Tariq Ramadan lors de la conférence de presse. «Aujourd'hui, les choses se confirment par la science», a-t-il ajouté, estimant être un «coupable idéal».

Demande de révision en Suisse

Me Yaël Hayat, qui le défend en Suisse, a indiqué vouloir y déposer «une demande de révision» de sa condamnation à trois ans de prison dont un ferme pour viol d'une femme, «Brigitte», qui se fait appeler ainsi pour se protéger de menaces.

De son côté, Me Pauline Baudu-Armand a annoncé que les avocats en France allaient «régulariser une demande de supplément d'information», afin de relancer les investigations à la lumière de ces éléments. «En l'état, nous sommes face à un dossier inachevé, inabouti», a-t-elle estimé.

Une demande de supplément d'information avait déjà été faite en mars, sans succès, selon l'avocate. L'islamologue doit comparaître du 2 au 20 mars devant la cour criminelle départementale de Paris pour des viols sur trois femmes, dont Christelle.

«Nous attendons simplement l'audience criminelle pour porter les voix de nos clientes dans un débat serein et qui se doit d'être démuni de tout sensationnalisme», ont réagi Me Laura Ben Kemoun et Laure Heinich, qui défendent deux d'entre elles.

Les avocats de «Brigitte», Véronique Fontana et François Zimeray, ont dénoncé une «manoeuvre pathétique et désespérée». «Après des années d'enquête et de débats approfondis, la culpabilité de M. Ramadan a été établie au plus haut niveau judiciaire», ont-ils estimé.