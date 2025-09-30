  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Condamné pour viol Tariq Ramadan lance de nouvelles offensives judiciaires

ATS

30.9.2025 - 19:27

La défense de Tariq Ramadan a annoncé mardi vouloir lancer de nouvelles offensives judiciaires en Suisse, où l'islamologue a été condamné à trois ans de prison pour viol, et en France, où il doit être jugé en mars pour d'autres viols, arguant disposer de nouvelles expertises prouvant son innocence.

Selon une expertise, des messages évoquant la mise en place d'un piège contre Tariq Ramadan auraient été écrits par l'une des plaignantes dans le dossier français (archive).
Selon une expertise, des messages évoquant la mise en place d'un piège contre Tariq Ramadan auraient été écrits par l'une des plaignantes dans le dossier français (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.09.2025, 19:27

«Nous considérons que des éléments capitaux sont intervenus dans le cadre des procédures criminelles qui ont conduit Tariq Ramadan à s'expliquer devant les juridictions françaises et suisses», a déclaré Me Pascal Garbarini lors d'une conférence de presse à laquelle participaient quatre autres avocats du prédicateur suisse.

Parmi ces éléments, des expertises en stylométrie ou en linguistique assistée par ordinateur, commandée par la défense de Tariq Ramadan. Selon cette dernière, l'une de ces expertises conclut que la femme qui l'accusait de viol en Suisse – où il a été condamné – était l'autrice de messages annonçant qu'une «torpille était en préparation» contre lui.

Justice. Affaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol

JusticeAffaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol

Selon une autre expertise, des messages évoquant la mise en place d'un piège contre Tariq Ramadan auraient été écrits par l'une des plaignantes dans le dossier français, Christelle (prénom d'emprunt).

Les avocats affirment disposer par ailleurs d'autres expertises, notamment médicale et informatique. «Depuis huit ans, j'ai dit et répété que j'étais innocent», a déclaré Tariq Ramadan lors de la conférence de presse. «Aujourd'hui, les choses se confirment par la science», a-t-il ajouté, estimant être un «coupable idéal».

Demande de révision en Suisse

Me Yaël Hayat, qui le défend en Suisse, a indiqué vouloir y déposer «une demande de révision» de sa condamnation à trois ans de prison dont un ferme pour viol d'une femme, «Brigitte», qui se fait appeler ainsi pour se protéger de menaces.

De son côté, Me Pauline Baudu-Armand a annoncé que les avocats en France allaient «régulariser une demande de supplément d'information», afin de relancer les investigations à la lumière de ces éléments. «En l'état, nous sommes face à un dossier inachevé, inabouti», a-t-elle estimé.

«Quand ce fut mon tour, vers minuit...». Kosovo: «Violer était devenu aussi normal que de prendre une douche»

«Quand ce fut mon tour, vers minuit...»Kosovo: «Violer était devenu aussi normal que de prendre une douche»

Une demande de supplément d'information avait déjà été faite en mars, sans succès, selon l'avocate. L'islamologue doit comparaître du 2 au 20 mars devant la cour criminelle départementale de Paris pour des viols sur trois femmes, dont Christelle.

«Nous attendons simplement l'audience criminelle pour porter les voix de nos clientes dans un débat serein et qui se doit d'être démuni de tout sensationnalisme», ont réagi Me Laura Ben Kemoun et Laure Heinich, qui défendent deux d'entre elles.

Les avocats de «Brigitte», Véronique Fontana et François Zimeray, ont dénoncé une «manoeuvre pathétique et désespérée». «Après des années d'enquête et de débats approfondis, la culpabilité de M. Ramadan a été établie au plus haut niveau judiciaire», ont-ils estimé.

Les plus lus

Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»
Trump tape fort sur la Pharma : comment la Suisse encaisse le coup?
Les Etats-Unis sont à moins de 12 heures de la paralysie budgétaire
Liverpool traîne les pieds ! OM, Inter, Bayern et Atlético en balade
Pour Trump, ne pas recevoir le Nobel serait une «grande insulte»
Les actionnaires réclament le départ d'UBS, lâche Ermotti