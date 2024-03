Taux directeur: ce que signifie pour vous la décision surprenante de la BNS

La Banque nationale suisse a abaissé plus tôt que prévu son taux directeur de 0,25 point de pourcentage à 1,5%. Qu'est-ce que cela signifie pour le consommateur? Tout sera-t-il désormais moins cher?

Le franc suisse est au plus haut. Mais cela pourrait à nouveau changer. Keystone

Que se passe-t-il lorsque le taux directeur baisse?

Une baisse du taux directeur signifie en principe que l'argent devient moins cher. Le taux directeur détermine en effet à quel point il est cher pour les banques d'emprunter de l'argent à la banque centrale. Lorsque le taux directeur est bas, les banques peuvent donc proposer de meilleurs taux de crédit à leurs clients. En revanche, lorsque le taux directeur est élevé, les taux de crédit augmentent.

Pour l'ensemble de l'économie, un taux directeur bas favorise la consommation et l'investissement. La demande croissante d'argent stimule la croissance économique et le marché des actions. En bref, l'économie est stimulée. En revanche, les intérêts sur les avoirs d'épargne baissent.

Qu'est-ce que cela signifie pour le franc suisse?

Les baisses de taux d'intérêt de la BNS entraînent normalement une dévaluation du franc suisse. Notre monnaie s'affaiblit donc. Mais le taux de change du franc suisse peut être influencé par d'autres facteurs. Par exemple par la dévaluation des monnaies étrangères.

Si l'euro ou le dollar baissaient plus vite que le franc suisse, cela aurait un effet positif sur le taux de change. Mais comme la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine ont décidé cette semaine de laisser leur taux directeur inchangé, on peut s'attendre à ce que le franc suisse perde de la valeur dans les mois à venir, du moins par rapport à l'euro et au dollar.

Les loyers vont-ils baisser?

Les loyers ne s'orientent pas directement sur le taux directeur de la BNS, mais sur le taux hypothécaire de référence. Le taux de référence est une moyenne de tous les intérêts payés sur les hypothèques. C'est pourquoi il est inerte. Il faut du temps pour qu'il augmente ou qu'il baisse.

Dernièrement, il y a eu deux augmentations de ce taux d'intérêt, ce qui a eu pour conséquence une hausse des loyers dans toute la Suisse. Avec le changement de taux d'intérêt, il n'y aura probablement pas de troisième hausse du taux de référence. Mais les loyers ne baisseront pas non plus immédiatement.

A long terme, une baisse du taux directeur entraîne certes une baisse des loyers, mais celle-ci est actuellement attendue pour l'année 2025. Comme la Banque nationale a abaissé le taux directeur plus tôt que prévu, des baisses de loyer pourraient peut-être même intervenir dès 2024.

Il est important de noter que dès que le taux d'intérêt de référence baisse (prochaine décision en juin), une réduction du loyer peut être exigée lors de la location.

Les produits seront-ils moins chers?

Les prix des denrées alimentaires et d'autres produits s'orientent sur l'inflation. Celle-ci est actuellement en baisse en Suisse, ce qui signifie que les prix diminuent. C'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles la BNS a baissé son taux directeur de manière anticipée. Les prix ont toutefois déjà baissé avant la décision de la BNS.

Une baisse du taux directeur pourrait à nouveau avoir l'effet inverse à l'avenir. Si l'inflation devait repartir à la hausse, les prix augmenteraient également. Mais ce n'est pas le cas actuellement.

Est-ce qu'il y a davantage sur le livret d'épargne?

Non, plus le taux directeur est bas, moins il est intéressant d'épargner. Lorsque la BNS corrige le taux directeur vers le bas, les banques ont tendance à baisser les intérêts sur les avoirs d'épargne.

Qu'est-ce que cela signifie pour les propriétaires de biens immobiliers?

Une baisse du taux directeur entraîne normalement aussi une baisse du taux hypothécaire. Le facteur décisif est ici le choix d'un taux d'intérêt fixe ou variable pour l'hypothèque. Les nouvelles hypothèques devraient à nouveau être moins chères à l'avenir. La valeur des biens immobiliers suisses pourrait également augmenter.

Ainsi, une baisse du taux directeur sur le marché de l'immobilier pourrait entraîner une augmentation de la demande en raison des hypothèques plus avantageuses. Cela aurait à son tour pour conséquence une hausse des prix. La valeur de l'immobilier dépend toutefois de nombreux facteurs différents.