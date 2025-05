Le négociateur japonais sur les droits de douane américains a affirmé jeudi avoir eu «des discussions franches et constructives» avec de hauts responsables américains. Ni la question de la Chine ni celle de la valeur du yen n'ont été abordées, a-t-il assuré.

Ryosei Akazawa (à droite), ministre chargé de la relance économique du Japon, s'adresse aux journalistes avant son départ pour les États-Unis à l'aéroport Haneda de Tokyo, au Japon, le 30 avril 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous avons pu progresser sur des discussions concrètes concernant, par exemple, le développement des échanges commerciaux entre nos deux pays, les mesures non tarifaires et la coopération économique et sécuritaire», a indiqué le ministre japonais de la revitalisation économique Ryosei Akazawa, au terme de la deuxième séance de pourparlers à Washington.

Il s'est entretenu avec le secrétaire américain au trésor Scott Bessent, qu'il avait déjà rencontré à la mi-avril en compagnie du président américain Donald Trump. «Nous avons convenu avec nos homologues américains de programmer le prochain cycle de négociations ministérielles intensives à partir de mi-mai», a poursuivi M. Akazawa.

Le Japon pourrait proposer d'acheter davantage de maïs et de soja américains et de poursuivre les discussions sur le développement de gisements de gaz naturel liquéfié (GNL) en Alaska, afin de «rééquilibrer» son colossal excédent commercial de 68,5 milliards de dollars avec les Etats-Unis.

«Le plus tôt» possible

Proche allié de Washington et première source d'investissements étrangers aux Etats-Unis, le Japon est visé depuis le début avril par des surtaxes douanières américaines de 25% sur l'automobile et l'acier. Or, l'automobile a représenté l'an dernier environ 28% des exportations japonaises à destination des Etats-Unis.

Le Japon est par ailleurs menacé d'une surtaxe «réciproque» de 24% sur toutes ses exportations, mise en pause jusqu'au début juillet. Une taxe-plancher de 10% s'applique néanmoins déjà. Ryosei Akazawa a réitéré que Tokyo jugeait ces mesures douanières «extrêmement regrettables».

Après des prévisions économiques moroses de la Banque du Japon, la devise japonaise a fortement rechuté ces dernières heures, approchant 146 yens pour un dollar, restant cependant bien plus forte qu'à la mi-janvier.

«Les négociateurs sont naturellement disposés à parvenir à un résultat mutuellement bénéfique dans les meilleurs délais. Le plus tôt sera le mieux, car il y a des intérêts nationaux que les deux pays doivent protéger», a insisté Ryosei Akazawa, dont l'objectif est de conclure «un accord d'ensemble» sur les points en discussion.