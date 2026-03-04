Tempête sur le projet du Parc du chocolat Cailler à Broc

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

FINANCES FÉDÉRALES : Le National reprend mercredi le débat sur le paquet d'économies budgétaires proposé par le gouvernement. Il votera sur le sort réservé à l'agriculture au début des discussions. Les députés se sont montrés mardi partagés sur les montants à attribuer à ce secteur, avant d'interrompre le débat faute de temps. Ils doivent également aborder les économies prévues dans la politique climatique et les transports au cours de cette journée marathon. Les débats sont annoncés jusqu'à 21h45 et pourraient déborder sur jeudi.

DRAME DE CRANS-MONTANA : Le Conseil des Etats examine mercredi la question d'un soutien fédéral aux victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), avec un droit de recours de la Confédération contre les responsables des dommages. Le Conseil fédéral demande au total 35 millions de francs, notamment pour verser une contribution de solidarité unique de 50'000 francs à tous les blessés et aux proches des personnes décédées. Il veut également organiser une table ronde et soutenir les cantons dans le financement de l'aide aux victimes. Le dossier arrivera lundi prochain au National. Le dossier doit être bouclé cette session.

NEUTRALITÉ : Après le Conseil des Etats, le National se penche sur l'initiative populaire sur la neutralité, à partir de mercredi en fin de journée ou de jeudi matin. Les débats s'annoncent longs, répartis sur quatre jours tout au long de la session. Le texte porté par Pro Suisse et des membres de l'UDC vise à rendre plus restrictive la notion de neutralité suisse. Alors que l'initiative devrait être rejetée, la discussion devrait plutôt tourner autour d'un contre-projet direct, soutenu au Conseil des Etats.

PHYSIQUE : L'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) fait le point mercredi sur la technique quantique et la recherche quantique en Suisse et comment le pays peut se positionner au vu des défis globaux dans ce domaine et en faire bénéficier l'économie.

CINÉMA : Le Festival international du film de Fribourg (FIFF) présente mercredi l'ensemble de la programmation, les rencontres et événements ainsi que les noms des membres du jury et des invités de sa 40e édition. L'événement se tiendra du 20 au 29 mars.

ASSASSINAT : Mercredi, au troisième jour du procès du médecin accusé d'avoir abattu sa femme dans la chambre à coucher de leur villa à Vandoeuvre (GE) en octobre 2021, le procureur général livrera son réquisitoire, suivi par la plaidoirie de la défense. Le quinquagénaire est poursuivi pour assassinat. Le Tribunal criminel rendra son verdict vendredi.

MONNAIE : La Banque nationale suisse (BNS) dévoile mercredi le nom de l'équipe lauréate du concours de graphisme pour la nouvelle série de billets de banque, parmi six finalistes. La mise en circulation des nouveaux billets devrait intervenir, au plus tôt, au début des années 2030.

FOOTBALL : Trois matchs de la 28e ronde de la Super League de football ont lieu mercredi soir à partir de 20h30. Du côté romand, Lausanne-Sport se rend à Zurich, alors que le FC Sion va affronter Lugano au Tessin. La troisième rencontre de la soirée opposera Lucerne aux Young Boys de Berne.

Vu dans la presse

ACCUEIL EXTRA-FAMILIAL : Le PS se dit prêt à retirer son initiative populaire sur les crèches sous certaines conditions, relatent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Il ouvre ainsi la voie au contre-projet adopté par le Parlement. Celui-ci prévoit que les parents recevront une allocation de 100 francs par mois au minimum, qui sera augmentée de 50 francs pour chaque demi-journée de garde supplémentaire. L'initiative socialiste exigeait quant à elle que les parents ne paient au maximum que 10% de leur revenu pour la garde de leurs enfants, quel que soit leur lieu de résidence. «Bien sûr, notre initiative aurait été préférable. Mais le contre-projet est la solution la plus réaliste», déclare dans le journal le coprésident du PS, Cédric Wermuth.

PROCHE-ORIENT : La demande en or a fortement augmenté après le lancement samedi de l'opération militaire américano-israélienne en Iran et la riposte de la république islamique, indique mercredi le Blick. «La sécurité est actuellement très recherchée. Nos clients achètent de l'or, mais aussi de l'argent, dans des proportions historiques», déclare dans le journal Christian Brenner, directeur général du négociant en or Philoro Suisse. Le volume des transactions est actuellement cinq fois plus élevé qu'un jour normal, ajoute-t-il, soulignant que de nombreux négociants ont du mal à répondre à la demande, ce qui explique pourquoi l'or n'est parfois livré qu'après un délai de deux semaines. Les petits lingots, d'un poids d'environ 50 grammes, sont particulièrement recherchés, précise M. Brenner. Leur prix actuel atteint 6600 francs.

VITICULTURE : Seule une poignée de caves ont réellement profité du soutien du canton du Valais lors de l'opération de promotion de la vente de vin en 2021 auprès du secteur de l'hôtellerie-restauration, constate mercredi Le Nouvelliste. L'action, chapeautée par l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV), proposait de commander pour 1000 francs de vin valaisan et de recevoir 200 francs de ristourne subventionnée par l'Etat du Valais. Sur les 214 caves qui y ont participé, dix ont réalisé 50% des ventes. Mais une arrive largement en tête, la cave Nouveau Salquenen d'Adrian et Diego Mathier, qui a réalisé plus de 25% du chiffre d'affaires global de l'opération et a ainsi bénéficié de plus d'un quart du montant du soutien cantonal. Une cave bernoise, celle de Riem Daepp qui possède un domaine viticole en Valais, arrive à la deuxième place.

TOURISME : Deux commissions fédérales ont jugé que le projet du Parc du chocolat Cailler à Broc (FR) porte gravement atteinte au site historique de la fabrique, rapportent mercredi la Tribune de Genève et 24 Heures. La commission fédérale pour la protection du paysage et de la nature (CFNP) et la commission fédérale des monuments historiques (CFMH) pointent notamment la démolition puis la reconstruction de la Maison Cailler, la construction de trois serres de grande taille en forme de cabosses de cacao et la création d'un «emporium», soit un nouveau volume sur la toiture des halles. Un nouveau projet doit être présenté à la mi-mars et sa mise à l'enquête est prévue pour la fin du mois. La Maison Cailler est le lieu touristique le plus visité du canton de Fribourg avec plus de 480'000 entrées en 2025.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001) : les Suisses rejettent par 76,7% des voix l'initiative «Oui à l'Europe», qui demande l'ouverture rapide de négociations d'adhésion à l'UE. Tous les cantons disent non.

- Il y a 30 ans (1996) : décès à Genève de l'écrivain allemand Herbert Lewandowski, pionnier de la sexologie. Son étude «Das Sexualproblem in der modernen Literatur und Kunst» (Le problème sexuel dans la littérature et l'art modernes) avait fait sensation en 1926.

- Il y a 75 ans (1951) : naissance du chanteur et guitariste britannique Chris Rea ("On the Beach», «Road to hell"). Il est décédé le 22 décembre 2025.

- Il y a 75 ans (1951) : décès du militaire et aventurier suisse Hans Ormund Bringolf. Le roman de sa vie, publié en 1927, a été traduit par Blaise Cendrars.

Le dicton du jour

«De St-Casimir la douceur fait peur aux jardiniers et aux laboureurs».