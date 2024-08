«Temps trop beau en août, annonce...»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL : Retour aux affaires normales pour le Conseilfédéral. Les sept Sages tiennent ce mercredi leur première séance après les vacances d'été. L'agenda sera certainement chargé après sept semaines de pause estivale.

CINEMA : Encore une coproduction suisse sur la Piazza Grande mercredi: le film «Transamazonia» de la réalisatrice allemande Pia Marais également en compétition internationale pour un Léopard d'Or. Rebecca, la fille d'un missionnaire, a été déclarée «miraculée» après avoir survécu à un accident d'avion alors qu'elle était enfant, au fin fond de la jungle amazonienne.

MOUVEMENT POLITIQUE : Le mouvement politique progressiste Opération Libero fête ses 10 ans. Fondé en premier lieu par de jeunes universitaires alémaniques de tendance libérale et progressiste, il milite pour une Suisse multiculturelle, cosmopolite, moderne et progressiste. A l'occasion de sa conférence de presse qui se tient ce mercredi, il jettera un regard vers le passé et vers l'avenir et présentera des thèses sur la Suisse.

THAÏLANDE : Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin attend mercredi une décision de justice cruciale pour son maintien et l'avenir de sa coalition, dans un climat politique pesant. La deuxième économie d'Asie du Sud-Est, habituée aux crises cycliques, traverse une énième période de turbulences, qui a vu la semaine dernière la dissolution du principal parti d'opposition.

Vu dans la presse

ENERGIE : 15% de l'électricité suisse a été produite avec de l'uranium russe récemment. Si l'on ne considère que l'électricité nucléaire, ce chiffre s'élève à 45%, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia sur la base d'un rapport de la Fondation suisse pour l'énergie (SES). Cette dernière s'engage contre l'énergie nucléaire. Dans son rapport, elle a notamment évoqué le groupe public russe Rosatom. Au moins 7,5% du commerce suisse de matières premières concerne ce groupe. La plupart des entreprises de Rosatom sont actives dans le secteur nucléaire. Selon une estimation de la SES, le groupe énergétique suisse Axpo verse chaque année à Rosatom un montant de plusieurs dizaines de millions. Axpo ne commente pas ces chiffres et ne donne aucune information sur les détails contractuels, écrivent les journaux de Tamedia.

COMMERCE DE DETAIL : Coop a assoupli le règlement pour les prochaines élections des conseils régionaux du 28 janvier 2025. Pour se présenter, les conseillers régionaux doivent recueillir les signatures de 2% des membres de la coopérative dans leur circonscription, rapportent les journaux de CH Media. Auparavant, ils avaient besoin de l'accord de 6% des membres. De plus, Coop a augmenté le délai de candidature de 15 à 30 jours. La société avait été critiquée il y a quatre ans après avoir durci le règlement. Le délai pour déposer une candidature court jusqu'au 18 septembre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999) : La princesse héritière de Suède Victoria et l'héritier du trône du Danemark Frederik inaugurent le pont de 7,8 km sur l'Öresund.

- Il y a 30 ans (1994) : Décès à Zurich de l'écrivain britannique Elias Canetti ("Auto-da-fé», «Masse et puissance"), prix Nobel de llittérature 1981. Il était né en 1905.

- Il y a 30 ans (1994) : Le terroriste vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos, est arrêté au Soudan et extradé vers la France.

- Il y a 40 ans (1984) : Naissance du footballeur italien Giorgio Chiellini, capitaine de la Squadra Azzura championne d'Europe en 2020 et neuf fois champion d'Italie avec la Juventus.

- Il y a 50 ans (1974) : Naissance de l'humoriste et acteur franco-israélien Tomer Sisley ("Largo Winch», «Balthazar").

- Il y a 65 ans (1959) : Naissance du basketteur américain «Magic» Johnson, cinq fois champion de NBA avec les Lakers de Los Angeles et médaillé d'or aux Jeux olympiques de 1992 avec la «Dream Team» américaine.

- Il y a 70 ans (1954) : Naissance du footballeur et entraîneur suisse Christian Gross. En tant qu'entraîneur, il a remporté six championnats et cinq Coupes suisses avec les Grasshoppers et le FC Bâle entre 1994 et 2008.

- Il y a 100 ans (1924) : Naissance du chef d'orchestre français Georges Prêtre. Chef d'orchestre préféré du compositeur Francis Poulenc (dont il a créé l'opéra «La Voix humaine") et de Maria Callas, il dirige les derniers concerts de la «diva assoluta» à Paris et Londres. Il est décédé en 2017.

Le dicton du jour

«Temps trop beau en août, annonce hiver en courroux»

