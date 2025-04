Tendance très inquiétante : les escroqueries en ligne explosent en Suisse

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

HOCKEY SUR GLACE : Place mardi à la finale de la National League de hockey sur glace. Le Lausanne HC accueille dès 20h00 les Zurich Lions pour le premier des sept matchs. La première équipe qui gagnera quatre rencontres sera sacrée championne de Suisse. Les Vaudois avaient été battus la saison dernière en finale par les Zurichois au bout des sept parties.

FOOTBALL : En football, les deux premiers quarts de finale retour de la Ligue des champions sont au programme mardi soir. Barcelone se rend sur la pelouse du Borussia Dortmund avec une avance confortable après sa victoire 4-0 à l'aller. Le Paris-Saint-Germain voyage quant à lui à Birmingham pour y affronter Aston Villa, qu'il a battu 3-1 la semaine dernière.

POPULATION : L'Office fédéral de la statistique (OFS) présente mardi ses scenarii de l'évolution de la population de la Suisse et des cantons pour la période allant de 2025 à 2055. La dernière version de cette étude remontait à 2020. Elle prédisait dans son scénario de base que la population suisse atteindrait 10,4 millions d'habitants en 2050.

SANTÉ : L'Assemblée citoyenne présente mardi les six propositions de réforme qu'elle a retenues au terme de ses travaux. Cet organe, composé de 100 membres tirés au sort, s'est réuni durant cinq mois pour discuter de ce thème de société. Son rapport final sera remis à la ministre suisse de la santé Elisabeth Baume-Schneider.

#METOO: L'ex-producteur roi du cinéma américain Harvey Weinstein, dont la chute a entraîné en 2017 le début de la vague mondiale #MeToo, va être rejugé à partir de mardi à New York pour agression sexuelle et viol après l'annulation retentissante de sa condamnation l'année dernière. Le procès de l'ancien patron de Miramax pourrait durer jusqu'à six semaines devant la cour pénale de Manhattan. Toujours détenu, l'homme de 73 ans avait été condamné à seize ans de prison en 2023 en Californie pour viol et agressions sexuelles sur une actrice européenne.

Vu dans la presse

UKRAINE : 72% des Suisses soutiennent l'Ukraine dans la guerre l'opposant à la Russie, révèle mardi un sondage Tamedia, repris par la Tribune de Genève et 24 Heures. Ils ne sont que 5% à déclarer leur sympathie pour la Russie, alors que 22% refusent de choisir un camp. Les femmes et les Romands sont légèrement plus favorables à Kiev. Les sympathisants de l'UDC sont les plus prorusses avec 12% de soutien, contre moins de 2% dans les autres partis. Les partisans de l'UDC ne sont que 43% à soutenir Kiev et 44% refusent de choisir un camp. Dans les classes d'âge, avec 10% de soutien, les 18-35 ans sont les plus pro-Poutine. À l'inverse, les retraités (81%) sont les plus pro-ukrainiens. Le sondage a été réalisé du 31 mars au 1er avril auprès de 35'132 personnes de toute la Suisse. La marge d'erreur est de plus ou moins 3,3 points de pourcentage.

ÉTATS-UNIS : Les Suisses boudent les Etats-Unis en raison du président américain Donald Trump, écrivent mardi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Selon un sondage de l'institut LeeWas auprès de plus de 35'000 personnes, près de quatre Helvètes sur cinq ne souhaitent pas se rendre aux Etats-Unis durant le mandat de Donald Trump (2025-2029). Les entrées aux Etats-Unis en provenance de Suisse ont chuté de près de 26% en mars par rapport au même mois de l'année précédente, confirment des données du ministère américain du commerce.

FÉMINICIDE : Le nombre de féminicides est globalement stable depuis des décennies en Suisse, «avec une très légère tendance à la baisse», constate dans La Liberté et Le Courrier de mardi la criminologue Nora Markwalder. «Sur la longue durée, on recense en moyenne 14 féminicides par an en Suisse», ajoute-t-elle. Treize cas de féminicides ont déjà été enregistrés depuis le début de l'année en Suisse, contre 21 en 2024, rappellent les journaux. «S'il y a des cas supplémentaires en 2025, ils pourraient être attribués à des fluctuations que nous avons régulièrement observées par le passé», précise la criminologue. Selon elle, en se basant sur la définition de l'ONU, presque tous les meurtres de femmes sont des féminicides, car «les exceptions sont peu nombreuses».

ESCROQUERIE : Le nombre de signalements d'escroqueries en ligne a été multiplié par cinq en l'espace d'un an en Suisse, rapporte mardi Le Temps, citant des données de l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS). La barre des 200 cas mensuels a été franchie cette année, avec un pic à 250 pour le mois de février, contre moins de 50 par mois en 2024. «Nous observons une augmentation significative des escroqueries visant les particuliers, avec des montants parfois très élevés», indique dans le journal la société de cybersécurité NetGuardians. «Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est la complexité croissante des schémas frauduleux», avec de plus en plus de «scénarios hybrides, où différentes techniques sont enchaînées pour piéger les victimes sur plusieurs niveaux», ajoute-elle.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 35 ans (1990) : naissance de l'actrice britannique Emma Watson ("Harry Potter», «Le Monde de Charlie").

- Il y a 40 ans (1985) : l'entreprise informatique Symbolics enregistre symbolics.com, le premier domaine.com de l'histoire d'Internet.

- Il y a 50 ans (1975) : décès du prêtre et théologien genevois Charles Journet, cardinal de l'Eglise catholique.

- Il y a 65 ans (1960) : naissance du roi des Belges Philippe.

- Il y a 75 ans (1950) : naissance de l'actrice et réalisatrice française Josiane Balasko ("Gazon maudit», «Trop belle pour toi», «Les Bronzés").

- Il y a 75 ans (1950) : naissance du clown et humoriste britannique Jango Edwards, connu notamment pour ses interventions déjantées dans l'émission culte de Canal+ Nulle part ailleurs, aux côtés d'Antoine de Caunes et José Garcia. Il est décédé en 2023.

- Il y a 80 ans (1945) : les troupes britanniques libèrent le camp de concentration nazi de Bergen-Belsen.

- Il y a 90 ans (1935) : naissance de la chanteuse française Anne Germain, interprète de génériques télévisés célèbres comme «L'île aux enfants» ou «Les visiteurs du mercredi». C'est aussi elle qui a doublé la voix de Catherine Deneuve pour les films musicaux «Les demoiselles de Rochefort» et «Peau d'âne». Elle est décédée en 2016.

Le dicton du jour

«Quand à Saint-Paterne arrive la saison, la chaleur vient pour de bon».