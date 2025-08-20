  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tessin Débat sur l'obligation de dénoncer les abus dans l'Eglise

ATS

20.8.2025 - 11:26

Le Tessin débat sur l'obligation de dénoncer les délits commis au sein de l'Eglise suite au verdict clément prononcé dans le procès d'un prêtre. Une initiative visant à modifier la loi dans ce sens sera soumise au Grand Conseil tessinois en automne.

Après le jugement clément dans le procès d'un prêtre, le débat sur l'obligation de dénoncer les délits au sein de l'Eglise a pris de l'ampleur au Tessin. (Image symbolique)
Après le jugement clément dans le procès d'un prêtre, le débat sur l'obligation de dénoncer les délits au sein de l'Eglise a pris de l'ampleur au Tessin. (Image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 11:26

20.08.2025, 11:29

Toute infraction ou suspicion d'infraction impliquant un ecclésiastique doit être signalée «sans délai» à l'autorité judiciaire civile, selon le projet de loi. L'initiative prévoit que le responsable du signalement est l'évêque du diocèse.

Cette initiative se pose comme une réponse aux abus sexuels commis au sein de l'Eglise. Les initiants expliquent que ces derniers, bien qu'ils soient connus, ne sont pas dénoncés ou ne le sont pas immédiatement. Dans le procès traité la semaine dernière par le tribunal pénal cantonal tessinois à Lugano, il s'est écoulé plusieurs années avant qu’un membre du diocèse de Lugano ne déclare à la justice l’infraction présumée du prêtre.

La proposition de modification de la loi sur l'Eglise catholique sera bientôt traitée par la commission de la Constitution et des lois, a confirmé Lara Filippini,députée UDC au parlement cantonal et rapporteuse de l’initiative au sein de la commission, interrogée par Keystone-ATS. La modification de la loi devrait déjà être discutée en septembre.

Les plus lus

Mère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté
Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc
Les cas de maladies transmises par des moustiques explosent en Europe
La chaleur accablante laisse place aux orages violents et aux fortes pluies !
Hystérique, il célèbre son but et disparaît dans une fosse !