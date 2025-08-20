Le Tessin débat sur l'obligation de dénoncer les délits commis au sein de l'Eglise suite au verdict clément prononcé dans le procès d'un prêtre. Une initiative visant à modifier la loi dans ce sens sera soumise au Grand Conseil tessinois en automne.

Après le jugement clément dans le procès d'un prêtre, le débat sur l'obligation de dénoncer les délits au sein de l'Eglise a pris de l'ampleur au Tessin. (Image symbolique) ATS

Keystone-SDA ATS

Toute infraction ou suspicion d'infraction impliquant un ecclésiastique doit être signalée «sans délai» à l'autorité judiciaire civile, selon le projet de loi. L'initiative prévoit que le responsable du signalement est l'évêque du diocèse.

Cette initiative se pose comme une réponse aux abus sexuels commis au sein de l'Eglise. Les initiants expliquent que ces derniers, bien qu'ils soient connus, ne sont pas dénoncés ou ne le sont pas immédiatement. Dans le procès traité la semaine dernière par le tribunal pénal cantonal tessinois à Lugano, il s'est écoulé plusieurs années avant qu’un membre du diocèse de Lugano ne déclare à la justice l’infraction présumée du prêtre.

La proposition de modification de la loi sur l'Eglise catholique sera bientôt traitée par la commission de la Constitution et des lois, a confirmé Lara Filippini,députée UDC au parlement cantonal et rapporteuse de l’initiative au sein de la commission, interrogée par Keystone-ATS. La modification de la loi devrait déjà être discutée en septembre.