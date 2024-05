«The Code» n'a pas la garantie de devenir un tube en Suisse

Faut-il désormais s'attendre à ce que la chanson «The Code» qui a permis à Nemo de gagner l'Eurovision samedi s'impose en tête des hit-parades? Possible, mais ce n'est de loin pas garanti, comme le montrent les précédents exemples.

Au hit-parade national, «The Code» figurait au 22e rang en mars, avant de chuter malgré les pronostics très favorables à mesure qu'approchait le concours. Il y a une semaine, le morceau n'était que 50e.

De nombreux titres présentés par la Suisse à l'Eurovision n'ont pas connu de succès commercial, selon un bilan de la SSR. Seuls 10 sur 60 au total sont devenus des tubes (top 10 au hit-parade).

Même le célèbre «Ne partez pas sans moi» qui a permis à Céline Dion de s'imposer en 1988 n'a pas dépassé la 11e place au hit-parade national.

Le Suisse qui a rencontré le plus grand succès au pays fut Pepe Lienhard avec son «Swiss Lady» présenté en 1977, resté longtemps le seul morceau helvétique à l'Eurovision à avoir accédé à la 1re place au hit-parade national jusqu'en 2019, année où Luca Hänni est également monté sur la première marche. Le Fribourgeois Gjon’s Tears en a fait de même en 2021, l'espace d'une semaine, après sa 3e place au concours.

Simone Drexel 1975 avec «Mikado» a atteint la 2e place. DJ BoBo, qui a interprété «Vampires Are Alive» en 2007, et Anna Rossinelli avec «In Love for a While» en 2011 ont également goûté au top 3.

