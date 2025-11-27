  1. Clients Privés
Vaud Thierry Fumeaux désigné nouveau médecin cantonal

ATS

27.11.2025 - 15:17

Le Conseil d'Etat vaudois a désigné Thierry Fumeaux, 60 ans, comme nouveau médecin cantonal. Il prendra ses fonctions dès le 1er avril 2026. Son prédécesseur Karim Boubaker, en place depuis 2009, avait annoncé son départ en février dernier pour reprendre la direction générale d'Unisanté. L'intérim est actuellement assuré depuis mai par son adjoint Julien Dupraz.

Le Conseil d'Etat vaudois a désigné son nouveau médecin cantonal (photo symbolique).
Le Conseil d'Etat vaudois a désigné son nouveau médecin cantonal (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

27.11.2025, 15:17

«Thierry Fumeaux est au bénéfice d'une expertise clinique et d'un engagement académique reconnus. Il a assumé des fonctions dirigeantes dans diverses structures», indique jeudi le gouvernement vaudois dans ses décisions hebdomadaires. Il a notamment développé ses compétences en santé publique à l'occasion du Covid-19, notamment comme président de la Société suisse de médecine intensive (SSMI) et membre de la Task Force scientifique de la Confédération.

M. Fumeaux est au bénéfice d'un diplôme fédéral de médecine obtenu en 1991, suivi d'un doctorat en 2000. Il a suivi une double formation post-graduée en médecine intensive et en médecine interne, qui l'a conduit à occuper la fonction de médecin-chef du service de médecine et des soins intensifs à l'Hôpital de Nyon, durant 15 ans.

Il a également été professeur titulaire à la Faculté de médecine de Genève et formateur associé au CHUV. Enfin, il a obtenu un Executive MBA de l'IMD-Université de Lausanne en 2020, détaille le Canton.

«La solidité de sa formation, notamment managériale, et de son parcours, comme la diversité de ses expériences dans différents contextes professionnels, lui confèrent les compétences nécessaires pour assumer ces responsabilités», est-il encore expliqué.

