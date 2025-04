La lutte pour l'un des deux fauteuils de conseillers aux Etats schaffhousois s'achemine, le 29 juin prochain, vers un duel entre le socialiste Simon Stocker, dont l'élection en 2023 a été invalidée, et un candidat du PLR. Le sénateur non réélu Thomas Minder renonce à revenir dans la course.

Le sénateur non réélu Thomas Minder renonce à revenir dans la course. (Archives).

Selon un papillon que l'entrepreneur sans parti a fait parvenir aux citoyens du canton, ce dernier ne prendra pas part au nouveau scrutin qui doit désigner son successeur au Conseil des Etats. Contacté mercredi par Keystone-ATS, Thomas Minder n'était pas disponible pour confirmer cette information de vive voix.

Dans le tract qui annonce son retrait définitif, Thomas Minder s'en prend aux médias, à la Chancellerier d'Etat, au gouvernement cantonal, à la justice schaffhousoise et à Simon Stocker.

Agé de 64 ans, le conseiller aux Etats sans parti mais proche de l'UDC n'avait pas été réélu lors des fédérales d'octobre 2023. Il avait été battu par le socialiste Simon Stocker dont l'élection a été invalidée en mars par le Tribunal fédéral, ce dernier n'ayant pas été principalement domicilié dans le canton de Schaffhouse au moment de l'élection.

Le PS et les Vert-e-s soutiennent Simon Stocker une nouvelle fois en vue du scrutin du 29 juin. Côté bourgeois, le PLR et l'UDC appuient la candidature du député libéral-radical Severin Brüngger.