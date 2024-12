Thon en boîte contaminé : la Suisse n’échappe pas au scandale

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

FINANCES FEDERALES : Après le National, le Conseil des Etats se penche lundi sur le budget 2025 de la Confédération. Il devrait aussi valider une hausse de 530 millions de francs des dépenses d'armement. Alors que le National veut compenser cette somme notamment par des coupes massives dans la coopération internationale (-250 millions), la commission des finances des Etats propose un concept de compensation plus large avec une coupe de seulement 30 millions dans la coopération, mais plus importante dans l'asile (-185 millions). Les sénateurs devraient aussi épargner l'agriculture et renflouer l'enveloppe des paiements directs afin d'annuler la coupe transversale effectuée par le Conseil fédéral. Le montant serait ainsi similaire à celui de 2024.

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME : Un Suisse va présider en 2025 pour la première fois le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Seul candidat, l'ambassadeur suisse à l'ONU à Genève Jürg Lauber va être élu par acclamation lundi après-midi par les Etats membres.

FONCTION PUBLIQUE : Dans le canton de Vaud, le personnel des services publics et parapublics se mobilise ce lundi. Les syndicats donnent rendez-vous aux salariés à 18h00 devant le Département des finances de la ministre Valérie Dittli à Lausanne pour exiger un rattrapage salarial à la suite des baisses de salaire réel dans les services public et parapublic du canton depuis 2020. Les organisations du personnel attendent du gouvernement qu'il ouvre rapidement des négociations dans ce sens.

FRANCE : L'affaire Adèle Haenel arrive au tribunal ce lundi. Le réalisateur français Christophe Ruggia doit être jugé durant deux jours pour des agressions sexuelles aggravées commises sur l'actrice quand elle était mineure. L'affaire, emblématique du mouvement #Metoo au cinéma en France, avait été révélée en 2019 par une longue enquête et interview de la comédienne au site Mediapart.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 9 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la corruption. La campagne 2024-2025 met l'accent sur le rôle que jouent les jeunes défenseurs de l'intégrité en sensibilisant à la corruption et à son impact sur leurs communautés. Ces jeunes participeront activement aux discussions, partageront leurs expériences et proposeront des solutions innovantes pour lutter contre la corruption.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 9 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d'affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime. Elle célèbre chaque année l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, un engagement mondial fondamental pris lors de la création des Nations Unies, juste avant la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Vu dans la presse

TRADITION : La statue de Saint Nicolas qui orne le portail de la cathédrale de la ville de Fribourg a perdu sa crosse d'évêque. Cette disparition, constatée lors d'une visite guidée le jour de la fête patronale, reste inexpliquée, rapporte La Liberté. Les chanoines de la cathédrale, tout comme l'évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg Charles Morerod, affirment ne pas être au courant de cette disparition. Les archives photographiques montrent que l'attribut était bien en place en février 2022 mais n'y était déjà plus en avril 2023, ce qui avait échappé à l'attention générale. S'il s'avère que la crosse a été volée, une plainte sera déposée, indique au journal le chef du service des biens culturels Stanislas Rück.

AVS : Alors que le sort de la votation AVS 21 se joue bientôt, entre admission et rejet du recours au Tribunal fédéral, la gauche croit à une troisième variante. Si le recours des Vert-e-s n’est pas totalement admis, ces derniers proposent – de façon subsidiaire – d’annuler uniquement la hausse de l’âge de la retraite des femmes. «Le seul élément qui pourrait empêcher l’annulation du vote, c’est la sécurité du droit en raison du fait que la hausse de la TVA est appliquée depuis janvier 2024», réagit le conseiller national Raphaël Mahaim (Vert-e-s/VD) dans la Tribune de Genève et 24 heures. Selon lui, les juges pourraient éviter cet écueil en acceptant le recours sur l’autre élément de la réforme qui n’est pas encore entré en vigueur. La conseillère nationale Jessica Jaccoud (PS/VD) estime «tout à fait imaginable de pouvoir annuler uniquement la votation sur l’AVS, puisque c’est sur celle-ci qu’il y a eu tromperie. Tout en donnant ensuite mandat au Conseil fédéral de modifier son dispositif sur la TVA.»

CONTAMINATION : La Suisse n'est pas tout à fait épargnée par le «scandale de santé publique» du thon en boîte contaminé, affirme Le Courrier. Une enquête des organisations Bloom et Foodwatch publiée fin octobre montre que le thon en boîte vendu en Europe serait systématiquement contaminé au mercure en raison de la pollution. En Europe, la teneur maximale autorisée est trois fois plus élevée pour le thon (1 mg/kg) que pour la sardine (0,3 mg/kg), ce que contestent justement les deux ONG. Cette différence existe aussi en Suisse, qui s’aligne sur les normes européennes. Aligro, Coop ou encore Migros assurent que les valeurs maximales légales sont respectées dans leurs assortiments, ce que corroborent des analyses mandatées par la RTS. En Suisse, 60% du thon en boîte est importée de Thaïlande, qui utilise des espèces de thon (rose, blanc, jaune) avec des niveaux moyens de méthylmercure plus faibles que d'autres espèces.

POLLUTION : La Coalition pour des multinationales responsables, derrière l'initiative éponyme qui a échoué en 2020 dans les urnes, épingle le négociant genevois IXM et un de ses anciens partenaires en Namibie, le groupe canadien Dundee Precious Metals (DPM), rapporte Le Temps. DPM est accusé de grave pollution à l'arsenic dans cet Etat d'Afrique australe, ce qu'il conteste. Le groupe a longtemps exploité une fonderie de cuivre en Namibie, dont il revendait la totalité de la production à IXM. Le commerce a pris fin en août 2024 et l'usine, dont les déchets toxiques ont suscité la colère des riverains, a été vendue à un repreneur chinois. Pour la Coalition, cette nouvelle dénonciation devrait convaincre les Suisses de se doter d'une législation plus stricte vis-à-vis des multinationales

ADMINISTRATEURS : George Clooney a quitté le conseil d'administration de Belenos Clean Power Holding SA, dont le siège est à Bienne, après 16 ans. Le nom de la star hollywoodienne a été effacé du registre du commerce vendredi, rapporte la Berner Zeitung. Belenos appartient majoritairement au groupe Swatch et développe des technologies écologiques. Parallèlement, selon le quotidien alémanique, deux autres membres ont quitté le conseil d'administration. Daniela Aeschlimann, fille de l'ex-conseiller fédéral Johann Schneider Ammann, et l'ancien astronaute suisse Claude Nicollier. Le groupe Swatch n'a pas répondu aux sollicitations du journal.

JUSTICE : Un Allemand qui bénéficiait de l'aide sociale à Bâle-Ville depuis 2008 a été expulsé de Suisse après des années de bataille juridique, rapporte la Basler Zeitung. En 2020, l'office des migrations avait révoqué le permis d'établissement de l'individu, car il était resté au chômage et avait perçu l'aide sociale pour un montant de plus de 320'000 francs. Ses recours et oppositions ont échoué sept fois devant le Tribunal fédéral, qui a considéré que l'homme de 59 ans était capable de travailler, mais n'avait jamais cherché sérieusement un emploi. Début novembre, il a été remis à la police fédérale allemande.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019) : Décès de la musicienne suédoise Marie Fredriksson, chanteuse du groupe Roxette ("It must have been love"). Elle était soignée depuis 2002 pour une tumeur cérébrale.

- Il y a 30 ans (1994) : Décès de l'artiste zurichois Max Bill à l'âge de 85 ans à Berlin. Il était l'un des artistes suisses les plus importants du XXe siècle. Il a conçu d'innombrables objets de design, des peintures, des sculptures, des affiches, des œuvres graphiques et des bâtiments.

- Il y a 70 ans (1954) : Le conseiller fédéral valaisan Josef Escher s'effondre lors d'une séance du Conseil national et décède peu après. Malade, le ministre des postes et des chemins de fer, âgé de 69 ans, avait annoncé sa démission moins d'un mois plus tôt. Il avait présidé le Parti conservateur populaire de 1946 à 1950.

- Il y a 70 ans (1954) : Naissance de l'homme politique luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Il a été Premier ministre du Luxembourg (1995-2013) et président de la Commission européenne (2014-2019).

- Il y a 90 ans (1934) : Naissance de l'actrice britannique Judi Dench ("La dame de Windsor», «Shakespeare in Love», «Philomena").

- Il y a 125 ans (1899) : Naissance de l'auteur-illustrateur français Jean de Brunhoff, créateur de «Babar». Il est décédé en 1937 à Montana (VS) d'une tuberculose.

- Il y a 200 ans (1824) : Les Espagnols sont vaincus à la bataille d'Ayacucho, au sud du Pérou, et définitivement chassés d'Amérique du Sud.

Le dicton du jour

«De Sainte-Léocadie à Sainte-Nicaise,Les gelées naissent.»

