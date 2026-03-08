Thuillard devance toujours Nordmann à 71% du dépouillement

Conseil d'Etat vaudoisThuillard devance toujours Nordmann à 71% du dépouillement
8.3.2026 - 15:52
L'UDC Jean-François Thuillard tient toujours la corde face au socialiste Roger Nordmann, dimanche, alors que le dépouillement des bulletins de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois atteint 71%. Les résultats des villes, généralement favorables à la gauche, sont en bonne partie tombés, à l'exception de Lausanne et région.
Vers 15h45, l'ex-président du Grand Conseil vaudois détient 47,9% des voix, selon les résultats provisoires disponibles sur le site de l'Etat de Vaud. Le candidat socialiste et ex-conseiller national Roger Nordmann suit avec 42,5% des suffrages, tandis que la candidate de la gauche radicale et conseillère communale lausannoise, Agathe Raboud Sidorenko, ferme la marche avec 6,5%. La participation s'élève à 51,4%.
Les trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz, qui a démissionné en novembre dernier. Le passage de témoin est prévu ce printemps, à une date encore indéterminée.