Thuillard devance toujours Nordmann à 71% du dépouillement

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conseil d'Etat vaudois Thuillard devance toujours Nordmann à 71% du dépouillement

ATS

8.3.2026 - 15:52

L'UDC Jean-François Thuillard tient toujours la corde face au socialiste Roger Nordmann, dimanche, alors que le dépouillement des bulletins de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois atteint 71%. Les résultats des villes, généralement favorables à la gauche, sont en bonne partie tombés, à l'exception de Lausanne et région.

Trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz. 
Trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.03.2026, 15:52

08.03.2026, 15:53

Vers 15h45, l'ex-président du Grand Conseil vaudois détient 47,9% des voix, selon les résultats provisoires disponibles sur le site de l'Etat de Vaud. Le candidat socialiste et ex-conseiller national Roger Nordmann suit avec 42,5% des suffrages, tandis que la candidate de la gauche radicale et conseillère communale lausannoise, Agathe Raboud Sidorenko, ferme la marche avec 6,5%. La participation s'élève à 51,4%.

Les trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz, qui a démissionné en novembre dernier. Le passage de témoin est prévu ce printemps, à une date encore indéterminée.

Conseil d'Etat vaudois. L’UDC Jean-François Thuillard en tête à 38% du dépouillement

Conseil d'Etat vaudoisL’UDC Jean-François Thuillard en tête à 38% du dépouillement

Comme attendu, les villes du canton dont le résultat est tombé – Yverdon-les-Bains, Vevey, Renens, Morges et Montreux – ont voté à gauche. Les résultats du chef-lieu vaudois se font toujours attendre.

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Iran : l'Assemblée des experts a désigné son nouveau guide suprême
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»
Thuillard devance toujours Nordmann à 71% du dépouillement