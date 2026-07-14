Plusieurs coups de feu ont été tirés mardi au petit matin à Regensdorf (ZH). La police est intervenue en grand effectif. Elle a pu finalement arrêter le tireur présumé en cours de matinée après avoir localisé son appartement. Personne n'a été blessé.

La police a arrêté le tireur présumé en cours de matinée après avoir localisé son appartement.

Des voisins ont signalé les coups de feu à la police vers 04h15. Les forces de l'ordre arrivées rapidement ont également entendu des tirs, indique la police cantonale zurichoise. Elles ont bouclé les alentours. Une unité spéciale d'intervention a été sollicitée.

Les policiers ont localisé l'appartement du tireur présumé et sont entrés en contact avec lui. Le tireur a suspendu ce contact durant un certain temps, mais la police a pu finalement arrêter le suspect qui s'est rendu sans résistance, peu avant 09h00. Il s'agit d'un Suisse âgé de 27 ans.

Les circonstances et les motifs des faits sont encore inconnus. Une enquête a été ouverte pour les établir.