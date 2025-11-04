  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Transports lausannois 125,7 millions pour agrandir et rénover le site de Perrelet

ATS

4.11.2025 - 16:14

Les bâtiments du site de Perrelet des Transports publics de la région lausannoise (tl) sur la commune de Renens pourront être rénovés et agrandis. Le Grand Conseil vaudois a largement accepté mardi deux garanties d'emprunt en ce sens, d'un montant total de 125,7 millions de francs.

Le bâtiment administratif des Transports publics de la région lausannoise sur le site de Perrelet, ici en 2009, avait été conçu pour quelque 840 collaborateurs. Cet effectif devrait s'élever à 2400 à l'horizon 2030, raison pour laquelle des travaux de modernisation s'avèrent nécessaires (archives).
Le bâtiment administratif des Transports publics de la région lausannoise sur le site de Perrelet, ici en 2009, avait été conçu pour quelque 840 collaborateurs. Cet effectif devrait s'élever à 2400 à l'horizon 2030, raison pour laquelle des travaux de modernisation s'avèrent nécessaires (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 16:14

La première garantie d'emprunt, de 97,8 millions de francs, doit permettre l'agrandissement du dépôt de Perrelet, qui accueille l'ensemble de la flotte de bus du réseau urbain des tl, avec le site de la Borde. Les travaux consisteront à augmenter de plus de 50% la capacité de stationnement des bus à l'horizon 2030-2040 et de moderniser les ateliers d'entretien.

La seconde garantie d'emprunt, de 27,9 millions de francs, porte sur la rénovation du bâtiment administratif. L'édifice, inauguré en 1995, était initialement prévu pour un effectif de 840 collaborateurs et a dû s'adapter progressivement à une augmentation des employés allant de pair avec le développement de l'offre des transports. Quelque 2400 collaborateurs doivent y travailler à l'horizon 2030, selon les tl.

Les plus lus

En plein scandale des poupées sexuelles, Shein s'apprête à s'installer à Paris
Le monde sur une trajectoire de réchauffement catastrophique
Forte augmentation du nombre de morts sur les routes suisses
Une nouvelle «Bataille des sexes» est programmée !
Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille