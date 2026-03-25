Tollé autour du nouveau pistolet de l’armée suisse !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 25.03.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

JUSTICE : La cour criminelle départementale de Paris doit rendre ce mercredi son jugement dans le procès pour viols contre Tariq Ramadan. Une peine de 18 ans de prison a été requise mardi contre l'islamologue genevois, jugé par défaut et à huis clos pour des viols sur trois femmes. L'avocat général a aussi demandé un mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé qui ne s'est pas présenté à la justice française depuis l'ouverture de son procès.

MOYEN-ORIENT : Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit en débat urgent ce mercredi à Genève sur les attaques iraniennes contre les pays du Golfe. Un projet de résolution condamne «les attaques odieuses» perpétrées par la République islamique, condamne le blocage du détroit d'Ormuz et demande des réparations.

JUSTICE : La Cour pénale de Bâle-Ville rend son jugement mercredi dans le procès d'un policier accusé de tentatives de lésions corporelles graves, mises en danger de la vie d'autrui et abus de fonction. Selon l'acte d'accusation, il a tabassé deux requérants d'asile en février et en mars 2023 lors d'un contrôle et au poste de police. Le Ministère public a réclamé une peine de prison de trois ans et sept mois contre l'accusé âgé de 34 ans. La défense demande l'acquittement du policier.

CINÉMA : Visions du Réel dévoile la programmation de sa 57e édition, qui se tient du 17 au 26 avril. L'an dernier, la réalisatrice argentine Clarisa Navas avait gagné le Grand Prix de la compétition internationale longs métrages avec «The Prince of Nanawa». «Les Vies d’Andrès» du Fribourgeois Baptiste Janon et du Belge Rémi Pons avait remporté la compétition nationale. Le festival de cinéma documentaire a été créé en 1969 à Nyon.

UNION EUROPÉENNE : L'UE choisit mercredi une des neuf villes candidates pour accueillir le siège de la future Autorité douanière européenne (European Union Customs Authority – EUCA). Sont en lice les villes de Lille, Rome, Varsovie, Zagreb, Bucarest, La Haye, ainsi que Liège, Porto et Malaga. L'EUCA doit voir le jour en 2028. Sa création est l'un des principaux éléments de la réforme du système douanier européen.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 25 mars, c’est aujourd’hui la Journée internationale de solidarité avec les membres du personnel détenus ou portés disparus. Cette journée rend hommage aux membres du personnel de l'ONU ainsi qu'aux personnes qui travaillent pour les ONG victimes d'attaques ou de détentions arbitraires. Toutes les infos sur le site de l'ONU : https://www.un.org/fr/observances/detained-staff-day

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 25 mars, c'est aujourd'hui la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Avec cette journée, l'ONU entend «reconnaître le passé, réparer le présent, construire un avenir de dignité et de justice». Toutes les infos sur le site des Nations unies : https://www.un.org/fr/observances/transatlantic-slave-trade

Vu dans la presse

JUSTICE : Un employé de crèche a abusé sexuellement d’au moins 15 très jeunes enfants dans les régions de Berne et Winterthour, rapporte la radio télévision alémanique (SRF). Il s’agit d’actes graves et systématiques commis sur des enfants âgés de un à quatre ans. L’homme a perpétré ces abus durant son temps de travail, parfois pendant plusieurs minutes, et les aurait filmés, selon l’acte d’accusation du Ministère public bernois datant de fin juillet 2025. En 2022, il avait failli être découvert, mais l’enquête avait été classée faute de déclarations de sa part et de témoignage de l’enfant concerné. Après son licenciement immédiat, le prévenu, aujourd’hui âgé de 33 ans, avait retrouvé un emploi dans la région bernoise un an plus tard. Il a depuis reconnu les faits et se trouve en exécution anticipée de mesures. Les crèches ont adapté leur concept de protection depuis.

CIRCULATION ROUTIERE : Pro Senectute plaide pour des règles plus strictes concernant les conducteurs âgés, selon les titres CH Media. Face à l’augmentation du trafic individuel, l’organisation propose d’introduire un test d’aptitude annuel dès 80 ans, au lieu du rythme actuel de deux ans. Elle estime aussi que l’évaluation ne devrait pas se limiter au cabinet médical, mais inclure une vérification pratique au volant. Selon des chiffres de l’Office fédéral des routes cités par CH Media, plus de 5500 accidents impliquant au moins un conducteur de 70 ans ou plus dans un rôle de principale responsable, ont été recensés l’an dernier.

COMMERCE DE DETAIL : Dans une interview accordée à 24 heures et à la Tribune de Genève, le directeur général de Migros, Mario Irminger, explique les résultats décevants enregistrés en 2025 en Suisse romande par la coopérative par un retard d’investissement. Pour y remédier, le groupe prévoit de moderniser 75 magasins et d’en ouvrir environ 30 d’ici 2030. A l'étranger, Migros va, à une exception près, renoncer à ses activités a par ailleurs dit Mario Irminger à la Neue Zürcher Zeitung et au Blick. Seule Galaxus Allemagne sera ainsi conservée. Elle sera toutefois abandonnée si la rentabilité n'est pas atteinte selon ce qui a été planifié. «Si nous atteignons une certaine importance sur le marché allemand, nous pourrons également nous approvisionner à des prix nettement plus avantageux, ce qui profitera aussi à la Suisse», a encore étayé Mario Irminger à 20 Minuten.

ARMEE : Le nouveau pistolet de l’armée suisse, le SIG Sauer P320, a obtenu la note minimale de 1 sur 10 lors d’un essai en troupe, selon le média en ligne Watson. Le chef de l’armement Urs Loher a ignoré les recommandations des experts pour des raisons de politique industrielle, privilégiant la promesse du fabricant de produire en Suisse. La fiabilité technique de l’arme a ainsi été jugée moins prioritaire. SIG Sauer conteste l’existence de défauts techniques ou de conception. En décembre déjà, la SonntagsZeitung évoquait le non-respect des exigences techniques. Les documents consultés et présentés par Watson démontrent l’ampleur des faiblesses constatées.

JUSTICE : Les vidéos montrant deux hommes pratiquer le «pumping foil» dans les gorges de l’Areuse auront des suites judiciaires, rapporte ArcInfo. Leurs capsules avaient fait un véritable carton sur les réseaux sociaux, malgré l’interdiction de cette activité dans la zone. Le Ministère public devra examiner ces cas, a indiqué au journal le conseiller d’Etat Laurent Favre. Les auteurs affirmaient ignorer l’interdiction. Or, toute navigation sur les cours d’eau du canton de Neuchâtel est prohibée afin de protéger les milieux aquatiques, règle renforcée dans cette réserve naturelle. Selon les autorités, le faible nombre d’infractions prouve que cette interdiction est généralement respectée. Installer une signalisation partout étant irréaliste, une page d’information sera mise en ligne sur le site de l’Etat.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006) : Le Parti des régions du président ukrainien Viktor Ianoukovitch remporte la majorité aux élections législatives.

- Il y a 145 ans (1881) : Naissance du marroquinier italien Guccio Gucci, fondateur de la marque de mode «Gucci».

Le dicton du jour

«Le 25 mars, le compagnon rend la chandelle au patron.»