Quatre jours après que l'Allemagne a mis en garde contre un mélange de baies contaminé par des norovirus, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a également publié un avertissement. Pourquoi les autorités suisses ont-elles une nouvelle fois tardé à informer le public et comment justifient-elles ce retard ?

Le norovirus provoque des diarrhées, des vomissements, une sensation de malaise accompagnée de douleurs abdominales, de nausées, de maux de tête et de douleurs musculaires. En raison de la forte déshydratation qu’elle entraîne, cette infection peut être dangereuse pour les enfants, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

De tels norovirus ont été détectés dans un mélange de baies vendu chez Lidl. Mardi 28 juillet, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (BLV) a lancé un avertissement public : «Un risque pour la santé ne peut être exclu. Le BLV recommande de ne pas consommer le produit concerné.»

Seulement voilà : en Allemagne, les consommateur·rice·s avaient déjà été mis·es en garde contre ce mélange de baies quatre jours plus tôt, le vendredi 24 juillet. Lidl Suisse a également publié le 24 juillet sur son site web : «Le produit concerné, “Mélange de baies bio Freshona surgelé, 300 g”, a été vendu chez Lidl en Suisse. Il peut être retourné dans toutes les magasins Lidl. »

Il est également précisé : «Le rappel concerne exclusivement le produit «Freshona Bio Mélange de baies surgelées, 300 g» du fabricant Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG, portant les dates limites de consommation suivantes : 25/02/2028/lot L250226B3, 26/03/2028/lot L270326B3, 14/04/2028/lot L150426P3.»

Responsabilité

En réponse à une demande de blue News, Lidl Suisse a déclaré : «Nous pouvons vous confirmer que Lidl Suisse a communiqué de manière transparente sur ce rappel le 24 juillet et a publié directement les numéros de lots concernés. Ces informations n'ont pas été complétées par la suite.»

Ce n'est pas la première fois que l'OFAG informe tardivement les consommatrices et consommateurs en Suisse. Ce n'est qu'à la fin du mois de juin que le «Tages-Anzeiger» a fait état de fromages à pâte molle contaminés par des salmonelles. Les détaillants avaient retiré ces fromages de leurs rayons le Vendredi saint et procédé à leur rappel par communiqué de presse. L’alerte de l’Office fédéral n’est toutefois parue que huit jours après les premiers soupçons et quatre jours après le rappel, soit le mardi suivant les fêtes de Pâques.

Le «Tages-Anzeiger» a retracé les circonstances qui ont conduit à ce retard. Les procédures en vigueur et, sans doute, les absences pendant les fêtes de Pâques en sont les causes. À l'époque, l'Office fédéral avait estimé que la responsabilité incombait avant tout aux entreprises. Suite à cette affaire, l’Office fédéral a raccourci les délais de réponse, a indiqué la porte-parole au «Tages-Anzeiger». L’accent sera mis sur la rapidité des réponses et d’autres ajustements seront envisagés si les entreprises ne respectent pas leur obligation de fournir les informations requises de manière exhaustive et dans les délais impartis.

Lidl Suisse a publié ce rappel, accompagné des numéros de lot du mélange de baies concerné, le 24 juillet. Capture d'écran de lidl.ch

Procédures

Mais pourquoi les consommatrices et consommateurs suisses ont-ils, une fois de plus, été informés si tardivement dans l'affaire des baies surgelées ? blue News a interrogé l'OFAS. Celui-ci commence par expliquer les procédures :

La responsabilité principale incombe aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs. En cas de suspicion de risque pour la santé, ceux-ci sont tenus d'informer sans délai l'autorité cantonale compétente chargée de l'application de la loi et de retirer du marché ou de rappeler les produits concernés. L'autorité cantonale chargée de l'application de la loi transmet ensuite les informations nécessaires à l'OFAG.

«En cas de risques sanitaires aigus, l'OFAG publie immédiatement un avertissement public sur son site web, par le biais de sa newsletter, sur X et dans l'application RecallSwiss», précise l'Office fédéral. «Pour cela, il faut que toutes les informations relatives au produit concerné, au danger constaté et à la marche à suivre soient disponibles dans leur intégralité.»

Dans le cas des baies, le laboratoire cantonal compétent aurait été informé par téléphone, le 24 juillet, du rappel prévu. Il aurait reçu l'ensemble des documents le 27 juillet. L'OFAG aurait été informé le même jour par l'autorité cantonale chargée de l'application de la loi. À ce moment-là, toutefois, toutes les «informations nécessaires à la publication d’une alerte publique» n’étaient pas encore disponibles. Il manquait notamment les références précises des lots et les dates limites de consommation. Dès que ces informations ont été fournies, le 28 juillet, l’OFSAA a immédiatement publié l’alerte.

Par ailleurs, l'OFAV aurait publié le rappel du fabricant sur son site Internet le 27 juillet. «L'hypothèse selon laquelle l'alerte allemande aurait déjà concerné les mêmes lots suisses est erronée», précise l'OFAG. «Les lots effectivement concernés en Suisse ont dû être identifiés par la suite sur la base des documents de rappel transmis par l'entreprise. »

Risques

L'OFAG ne peut pas reprendre un rappel privé sans l'avoir vérifié au préalable. Avant de publier un avertissement public, il convient notamment de vérifier les lots concernés, leur distribution en Suisse ainsi que les conditions requises pour un avertissement public, et de procéder à une évaluation des risques.

«Dans le cas présent, il a d'abord fallu déterminer quels lots avaient effectivement été mis sur le marché en Suisse, car les informations contenues dans la première notification transmise via le système européen d'alerte rapide ne correspondaient pas aux documents de rappel fournis par l'entreprise», écrit l'OFAG. Ce n’est qu’une fois ces vérifications terminées, l’évaluation des risques effectuée et toutes les conditions légales remplies que l’alerte a été publiée sans délai.

«Cette mesure vise à éviter les alertes infondées ou imprécises, qui pourraient inquiéter les consommateurs et nuire injustement à des fabricants ou à des produits qui ne sont pas concernés. »

L'OFAG examine en permanence ses procédures en collaboration avec les autorités cantonales chargées de l'application de la loi et les entreprises concernées. «Il accorde notamment une grande attention à la transmission rapide et complète des informations requises et optimise les processus lorsque cela s'avère nécessaire.»