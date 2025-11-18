  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

PFAS Toujours de la pollution aux PFAS sur les pistes de ski de fond

ATS

18.11.2025 - 12:18

Les PFAS, ces substances chimiques extrêmement stables contenant des liaisons fluor-carbone, souillent toujours les pistes de ski de fond, malgré les mesures prises pour les éradiquer. Cette pollution a probablement pour origine l'utilisation d'anciens farts de ski contenant du fluor, relève mardi une étude du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa).

Les PFAS, ces substances chimiques extrêmement stables contenant des liaisons fluor-carbone, souillent toujours les pistes de ski de fond, malgré les mesures prises pour les éradiquer. Cette pollution a probablement pour origine l'utilisation d'anciens farts de ski contenant du fluor, relève mardi une étude du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa). (Archives)
Les PFAS, ces substances chimiques extrêmement stables contenant des liaisons fluor-carbone, souillent toujours les pistes de ski de fond, malgré les mesures prises pour les éradiquer. Cette pollution a probablement pour origine l'utilisation d'anciens farts de ski contenant du fluor, relève mardi une étude du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa). (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.11.2025, 12:18

18.11.2025, 13:09

Les chercheurs ont prélevé des échantillons de neige quelques heures après le départ du marathon de l'Engadine, en mars de 2025. «Nous avons mesuré des valeurs relativement élevées pour les PFAS typiques du fart de ski», relève Markus Zennegg, directeur du centre analytique de l'Empa, cité dans le communiqué du laboratoire.

Les concentrations étaient plus élevées sur la ligne de départ, où les coureurs partaient avec des skis fraîchement fartés. Après deux kilomètres, il restait moins de PFAS dans la neige, car les skis perdent rapidement leur revêtement de fart contenant du fluor en raison de l'abrasion, note l'Empa.

La Fédération internationale de ski (FIS) a pourtant pris conscience du problème posé par les PFAS. Elle a interdit, depuis la saison 2023/2024, les farts de ski contenant du fluor dans toutes les compétitions qu'elle organise. Mais cette mesure n'a manifestement pas suffi pour éliminer toute nouvelle pollution aux PFAS.

Les chercheurs de l'Empa supposent que l'explication est à chercher du côté des skieurs amateurs. Certains utilisent encore d'anciens blocs de fart contenant du fluor. Une meilleure sensibilisation à la question inciterait ces personnes à remplacer leur vieux fart par un nouveau, sans fluor.

Pas d'incidence sportive

Certains préjugés devront être combattus. Le fluor dans le fart n'est pas forcément synonyme de glisse améliorée. «Les skis des dix coureurs professionnels les plus rapides du marathon de l'Engadine ont été analysés et aucun PFAS n'a été trouvé», souligne le chercheur à l'Empa Stefan Reimann, cité dans le communiqué.

Les PFAS sont considérés comme nocifs. Même si leurs effets sur la santé ne sont pas encore totalement compris, ces milliers de composés chimiques différents qui ne se décomposent pratiquement pas dans l'environnement sont associés à un grand nombre de pathologies, allant des lésions organiques au cancer, rappelle l'Empa.

Le fait de retrouver des PFAS dans la neige est inquiétant. A la fonte des neiges, ces polluants éternels se retrouvent dans les cours d'eau et les lacs et peuvent s'accumuler dans les organismes aquatiques. De nombreux objets quotidiens contiennent des PFAS. L'objectif, aujourd'hui, est d'en limiter l'utilisation.

Les plus lus

Un navire transportant près de 4000 bovins dérive en mer depuis des semaines
«La Suisse aurait pu se faire très peur à Pristina»
Divorcer en Suisse: un «risque social» à prendre au sérieux
Collector : quand Senderos posait avec un bébé, aujourd’hui crack de la Nati !
La Suisse va-t-elle à nouveau perdre un de ses joyaux ?