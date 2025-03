Un bon tiers (36,4%) des 2131 communes suisses, dans lesquelles vivent près de trois quarts de la population, informe cette dernière via les médias sociaux. C'est 22% de plus qu'en 2023, année de la première étude du genre menée par l'entreprise Groman Partner.

Facebook est le média social par lequel les communes suisses atteignent le plus de citoyens (archives).

Facebook est le réseau qui permet d'atteindre le plus de monde, selon la société zurichoise de conseil. Dans le canton de Neuchâtel, Facebook permet même d'atteindre la moitié de la population. Mais c'est Linkedin qui a le plus progressé au cours de l'année de référence 2024: près de 30% de communes en plus que l'année précédente avaient un profil sur cette plateforme.

En proportion, la plus forte croissance a été enregistrée dans les cantons ruraux comme Bâle-Campagne, les Grisons ou Berne, selon l'étude publiée lundi. Il existe de nettes différences régionales.

Les communes de Suisse romande utilisent en moyenne toujours beaucoup plus Facebook que celles de Suisse alémanique. Instagram est à peu près aussi répandu dans les deux parties du pays. Les communes des cantons ruraux comme Uri, Obwald et Appenzell sont plus nombreuses à utiliser Instagram.

De plus en plus de communes décident en outre d'utiliser plusieurs canaux de médias sociaux. On en compte désormais 177 dans ce cas (contre 138 l'année précédente). Selon les auteurs de l'étude, les médias sociaux devraient toujours être intégrés dans un concept global. De plus, il est nécessaire de mesurer régulièrement la performance.