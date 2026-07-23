La Tour-de-Peilz (VD) accueille dès vendredi une exposition en plein air consacrée à deux figures pionnières de la navigation et de l'exploration au féminin: Hermine de Saussure et Ella Maillart. A voir jusqu'au 27 septembre, l'exposition se décline à travers 17 panneaux didactiques installés entre le château et le port.

Les exploits de navigatrice d'Ella Maillart (ici en photo) et Hermine de Saussure font l'objet d'une exposition à la Tour-de-Peilz (archives).

Les organisateurs rappellent que les deux Genevoises ont, entre 1918 et 1926, «défié les conventions de leur époque en sillonnant le Léman, la Méditerranée et la Manche, ouvrant la voie à une nouvelle liberté pour les femmes.»

En 1921, les deux amies avaient notamment fait escale au port de La Tour-de-Peilz lors d'une régate. Le duo a d'ailleurs été le tout premier équipage féminin du Léman à participer à des compétitions.

Ensemble, elles ont aussi entrepris «diverses traversées audacieuses» et participé à des fouilles archéologiques à Malia en Crète, devenant parmi les premières femmes à prendre part à ce type d’expéditions scientifiques, poursuit le communiqué de presse.

JO 1924

Parmi les moments forts présentés à la Tour-de-Peilz figurent par exemple la croisière de Marseille à Menton avec la traversée vers la Corse, les 1700 milles parcourus en mer Egée ou encore l'expédition jusqu'à Athènes.

L'exposition met également en lumière d'autres prouesses sportives d'Ella Maillart, à l'image de sa participation aux JO de Paris en 1924, où elle devient la première femme à barrer un voilier.

A noter que cette exposition fait écho à celle ouverte en mars à Photo Elysée à Lausanne. Et qui, jusqu'au 1er novembre, présente une partie des images réalisées par Ella Maillart lors de ses voyages en Asie dans les années 1930.