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Peu réjouissant Toute la Suisse est désormais envahie par les tiques

ATS

15.4.2026 - 11:20

La hausse des températures coïncide avec le début de la saison des tiques. Ces petits animaux de l'ordre des arachnides, dont les piqûres peuvent provoquer des infections, ont colonisé quasiment toute la Suisse. «Tout le pays est désormais considéré comme une zone à risques», indique mercredi la SUVA.

Les tiques peuvent transmettre des maladies infectieuses, notamment la borréliose et la méningo-encéphalite verno-estivale (archives).
Les tiques peuvent transmettre des maladies infectieuses, notamment la borréliose et la méningo-encéphalite verno-estivale (archives).
sda

Keystone-SDA

15.04.2026, 11:20

Depuis 2005, le nombre de piqûres de tiques déclarées a nettement augmenté, précise l'entreprise de droit public. «Entre 2005 et 2009, environ 9000 piqûres de tiques par an ont été déclarées en tant qu'accidents. Entre 2020 et 2024, on en recensait déjà plus de 14'000» annuellement.

Le réchauffement climatique pourrait expliquer cette hausse. Les tiques n'ont aujourd'hui plus vraiment de «haute saison». Elles peuvent être actives pendant presque toute l'année en Suisse. Lorsque l'hiver est doux, elles se mettent en action plus tôt et recherchent de la nourriture plus longtemps.

La plupart des piqûres de tiques n'entraînent pas de conséquence durable. Dans de rares cas, elles peuvent toutefois transmettre des agents pathogènes lorsqu'elles sucent le sang de leurs proies.

Un diagnostic de borréliose est établi dans 9% des piqûres. Il s'agit d'une infection bactérienne pouvant toucher la peau, le système nerveux ou les articulations. Un traitement antibiotique est possible.

Plus rarement, les tiques peuvent transmettre la méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE). Cette maladie virale peut toucher le cerveau et les méninges et causer des lésions irréversibles. Un vaccin permet de protéger de cette maladie. Moins de 1% des piqûres déclarées présentent ce diagnostic, relève la SUVA.

Après une piqûre de tique, l'assureur recommande de consulter un médecin en cas de rougeur qui s'étend, de fièvre ou de céphalées. Sur le plan légal, une piqûre de tique est considérée comme un accident. Les coûts sont pris en charge par l'assurance-accidents.

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