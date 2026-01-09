  1. Clients Privés
Retour en images Toute la Suisse unie dans la tristesse

Valérie Passello

9.1.2026

Ce vendredi est un jour de deuil national en Suisse à la suite du drame de Crans-Montana. Aux quatre coins du pays, les citoyens se sont réunis pour rendre hommage aux victimes. Voici quelques images de la journée. 

La Suisse pleure
La Suisse pleure. KEYPIX - Mathias Reynard, conseiller d'État et président du Conseil d'État du canton du Valais, hume une rose blanche lors de la cérémonie officielle de commémoration et de la journée nationale de deuil qui ont suivi l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, au centre d'exposition et de congrès Martigny Expo (CERM), à Martigny, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026. 

KEYPIX - Mathias Reynard, conseiller d'État et président du Conseil d'État du canton du Valais, hume une rose blanche lors de la cérémonie officielle de commémoration et de la journée nationale de deuil qui ont suivi l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, au centre d'exposition et de congrès Martigny Expo (CERM), à Martigny, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026. 

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin (à droite) prononce un discours lors d'une cérémonie commémorative officielle dans le cadre d'une journée nationale de deuil après l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, à Martigny, en Suisse, le 9 janvier 2026.

Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin (à droite) prononce un discours lors d'une cérémonie commémorative officielle dans le cadre d'une journée nationale de deuil après l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, à Martigny, en Suisse, le 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. L'ancien grand-duc Henri de Luxembourg et le président français Emmanuel Macron assistent à une cérémonie nationale de deuil pour les victimes de l'incendie mortel qui s'est déclaré au bar « Le Constellation » lors d'une fête du Nouvel An à Crans-Montana, à Martigny, en Suisse, le 9 janvier 2026. REUTERS/Pierre Albouy/Pool

L'ancien grand-duc Henri de Luxembourg et le président français Emmanuel Macron assistent à une cérémonie nationale de deuil pour les victimes de l'incendie mortel qui s'est déclaré au bar « Le Constellation » lors d'une fête du Nouvel An à Crans-Montana, à Martigny, en Suisse, le 9 janvier 2026. REUTERS/Pierre Albouy/Pool

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Les pompiers se rassemblent pour une minute de silence lors d'une cérémonie commémorative et de la journée nationale de deuil à la suite de l'incendie meurtrier qui a ravagé le bar « Le Constellation » à Crans-Montana, sur la Klosterplatz devant l'abbaye de Saint-Gall, à Saint-Gall, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Les pompiers se rassemblent pour une minute de silence lors d'une cérémonie commémorative et de la journée nationale de deuil à la suite de l'incendie meurtrier qui a ravagé le bar « Le Constellation » à Crans-Montana, sur la Klosterplatz devant l'abbaye de Saint-Gall, à Saint-Gall, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Les gens observent une minute de silence lors d'une cérémonie commémorative à l'occasion de la journée nationale de deuil après l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, à la cathédrale de Lausanne, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Les gens observent une minute de silence lors d'une cérémonie commémorative à l'occasion de la journée nationale de deuil après l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, à la cathédrale de Lausanne, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Des enfants libèrent leurs vœux pour les victimes, attachés à des ballons, lors d'une cérémonie commémorative et de la journée nationale de deuil qui a suivi l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, sur la Klosterplatz devant l'abbaye de Saint-Gall, à Saint-Gall, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Des enfants libèrent leurs vœux pour les victimes, attachés à des ballons, lors d'une cérémonie commémorative et de la journée nationale de deuil qui a suivi l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, sur la Klosterplatz devant l'abbaye de Saint-Gall, à Saint-Gall, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Une victime brûlée aux mains et des proches assistent à la cérémonie officielle de commémoration et à la journée nationale de deuil après l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, au centre d'exposition et de congrès Martigny Expo (CERM), à Martigny, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Une victime brûlée aux mains et des proches assistent à la cérémonie officielle de commémoration et à la journée nationale de deuil après l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, au centre d'exposition et de congrès Martigny Expo (CERM), à Martigny, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Frédéric Gisler, commandant de la police cantonale valaisanne, accompagné d'agents de police valaisans, assiste à la cérémonie commémorative officielle et à la journée nationale de deuil à la suite de l'incendie meurtrier qui a ravagé le bar « Le Constellation » à Crans-Montana, au centre d'exposition et de congrès Martigny Expo (CERM), à Martigny, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Frédéric Gisler, commandant de la police cantonale valaisanne, accompagné d'agents de police valaisans, assiste à la cérémonie commémorative officielle et à la journée nationale de deuil à la suite de l'incendie meurtrier qui a ravagé le bar « Le Constellation » à Crans-Montana, au centre d'exposition et de congrès Martigny Expo (CERM), à Martigny, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Le personnel de la protection civile du Valais tient des roses blanches tandis que les participants observent une minute de silence lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie meurtrier qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana le soir du Nouvel An, à Martigny, le 9 janvier 2026.

Le personnel de la protection civile du Valais tient des roses blanches tandis que les participants observent une minute de silence lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie meurtrier qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana le soir du Nouvel An, à Martigny, le 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. De gauche à droite : le chancelier fédéral Viktor Rossi, le conseiller fédéral suisse Beat Jans et son épouse Tracy Jans Glass, le conseiller fédéral suisse et ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et son épouse Paola Cassis, le président de la Confédération suisse Guy Parmelin et son épouse Caroline Parmelin, Mathias Reynard, conseiller d'État et président du Conseil d'État du canton du Valais, Christophe Darbellay, conseiller d'État du canton du Valais, observent une minute de silence à la mémoire des victimes, lors de la cérémonie commémorative officielle et de la journée nationale de deuil qui a suivi l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, au Centre d'exposition et de congrès Martigny Expo (CERM), à Martigny, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

De gauche à droite : le chancelier fédéral Viktor Rossi, le conseiller fédéral suisse Beat Jans et son épouse Tracy Jans Glass, le conseiller fédéral suisse et ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et son épouse Paola Cassis, le président de la Confédération suisse Guy Parmelin et son épouse Caroline Parmelin, Mathias Reynard, conseiller d'État et président du Conseil d'État du canton du Valais, Christophe Darbellay, conseiller d'État du canton du Valais, observent une minute de silence à la mémoire des victimes, lors de la cérémonie commémorative officielle et de la journée nationale de deuil qui a suivi l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, au Centre d'exposition et de congrès Martigny Expo (CERM), à Martigny, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Les gens restent immobiles et observent une minute de silence à la mémoire des victimes lors de la journée nationale de deuil qui suit l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, sur la Bundesplatz à Berne, en Suisse, le 9 janvier 2026.

Les gens restent immobiles et observent une minute de silence à la mémoire des victimes lors de la journée nationale de deuil qui suit l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, sur la Bundesplatz à Berne, en Suisse, le 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Des personnes observent une minute de silence en mémoire des victimes lors de la journée nationale de deuil qui a suivi l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, à la gare centrale de Zurich, en Suisse, le 9 janvier 2026.

Des personnes observent une minute de silence en mémoire des victimes lors de la journée nationale de deuil qui a suivi l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, à la gare centrale de Zurich, en Suisse, le 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Des personnes regardent la tour Fraumuenster pendant un hommage de 5 minutes marqué par le son des cloches lors de la cérémonie commémorative et de la journée nationale de deuil qui a suivi l'incendie mortel du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, sur la Muensterplatz à Zurich, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Des personnes regardent la tour Fraumuenster pendant un hommage de 5 minutes marqué par le son des cloches lors de la cérémonie commémorative et de la journée nationale de deuil qui a suivi l'incendie mortel du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, sur la Muensterplatz à Zurich, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Le personnel et les membres de la protection civile observent une minute de silence à la mémoire des victimes lors de la journée nationale de deuil qui fait suite à l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation », la veille du slalom géant de la Coupe du monde de ski alpin FIS, dans la zone d'arrivée, à Adelboden, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Le personnel et les membres de la protection civile observent une minute de silence à la mémoire des victimes lors de la journée nationale de deuil qui fait suite à l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation », la veille du slalom géant de la Coupe du monde de ski alpin FIS, dans la zone d'arrivée, à Adelboden, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Les gens observent une minute de silence à la mémoire des victimes alors qu'ils regardent sur un écran dans la salle « Le Regent Congress » la cérémonie commémorative officielle lors de la journée nationale de deuil qui suit l'incendie meurtrier au bar « Le Constellation » à Crans-Montana, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Les gens observent une minute de silence à la mémoire des victimes alors qu'ils regardent sur un écran dans la salle « Le Regent Congress » la cérémonie commémorative officielle lors de la journée nationale de deuil qui suit l'incendie meurtrier au bar « Le Constellation » à Crans-Montana, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Les gens regardent sur un écran géant la cérémonie commémorative officielle lors de la journée nationale de deuil qui a suivi l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Les gens regardent sur un écran géant la cérémonie commémorative officielle lors de la journée nationale de deuil qui a suivi l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

La Suisse pleure. Les membres de Protection et Sauvetage Zurich, les services médicaux d'urgence et les pompiers participent à la cérémonie commémorative et à la journée nationale de deuil après l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, sur la Münsterplatz à Zurich, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Les membres de Protection et Sauvetage Zurich, les services médicaux d'urgence et les pompiers participent à la cérémonie commémorative et à la journée nationale de deuil après l'incendie meurtrier du bar « Le Constellation » à Crans-Montana, sur la Münsterplatz à Zurich, en Suisse, le vendredi 9 janvier 2026.

Photo: KEYSTONE

Valérie Passello

09.01.2026, 15:42

09.01.2026, 16:02

Des centaines de personnes se sont rassemblées vendredi à Zurich, Bâle, Lucerne et St-Gall au son des cloches des églises pour rendre hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS) en ce jour de deuil national. Elles ont marqué une minute de silence, comme ailleurs en Suisse.

Le rassemblement organisé par la ville de Zurich sur la Münsterplatz a réuni quelques centaines de personnes de tout âge. Située non loin de la mairie, la place qui fait face à l'église du Fraumünster était bien remplie. L'exécutif municipal y était présent in corpore.

Autorités et services de secours présents

A Bâle, quelques centaines de personnes se sont réunies devant l'Hôtel de Ville, malgré un vent glacial. Le drapeau valaisan y avait été hissé en signe de solidarité. Des représentants du gouvernement et du parlement de Bâle-Ville ainsi que des Chambres fédérales étaient présents.

À Zurich comme à Bâle et à St-Gall, les services de secours se sont rendus sur place pour rendre hommage aux victimes de Crans-Montana et à leurs confrères et consoeurs valaisans. Pompiers, ambulanciers et policiers étaient rassemblés en marge de la foule.

«Nous sommes solidaires, nous nous unissons»

Sur la Klosterplatz qui fait face à la cathédrale de St-Gall, ils étaient quelques centaines de personnes à témoigner de leur solidarité et de leur deuil. Des ballons multicolores ont ensuite été lâchés dans le ciel.

«Nous sommes solidaires, nous nous unissons», ont déclaré de concert l'évêque de St-Gall, Beat Grögli, et la pasteure réformée Kathrin Bolt au centre de la place. «Dans le silence et l'espoir.» Et d'ajouter que cela valait aussi pour les personnes qui ressentent une culpabilité dans ce drame.

À Lucerne, des dizaines de personnes ont pris part à la minute de silence dans et devant l'église jésuite et l'église St. Leodagar, au bord de la Reuss. Une cérémonie oecuménique d'une demi-heure avait précédé ces rassemblements à la chapelle St-Pierre à la mi-journée.

Vive émotion à Crans-Montana

La cérémonie commémorative organisée à Martigny en hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana a également été retransmise sur le lieu même de la tragédie. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur la Place du Scandia devant deux écrans géants.

De nombreux jeunes étaient présents, a constaté Keystone-ATS sur place. Certains ont fondu en larmes et se sont embrassés. L'ambiance était à la tristesse, le ciel couvert.

Après la retransmission en direct, les personnes en deuil se sont lentement dirigées vers l'igloo où se trouve le livre de condoléances, à quelques centaines de mètres du bar «Le Constellation» où s'est déroulé l'accident. La police était omniprésente.

Hommage des jeunes :

Hommage des jeunes : "on n'oubliera pas, à nous d'en faire une force"

Les jeunes se sont aussi exprimés lors du deuil national, suite à la tragédie de Crans-Montana. Extraits de leurs discours à Martigny.

09.01.2026

