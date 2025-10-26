  1. Clients Privés
Domaine skiable Toutes les communes d'accord de reprendre la Weisse Arena (GR)

ATS

26.10.2025 - 10:54

Dimanche, Flims a approuvé à son tour la reprise de l'infrastructure touristique du domaine skiable Weisse Arena, dans les Grisons. C'était la dernière des trois communes à se prononcer.

Vue sur le Crap Sogn Gion dans le domaine skiable de la Weisse Arena (archives).
Vue sur le Crap Sogn Gion dans le domaine skiable de la Weisse Arena (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.10.2025, 10:54

26.10.2025, 11:15

Selon le résultat, 85,5% des votants ont dit oui à l'achat. La participation s'est élevée à 67,7%, a indiqué la commune. La société Finanz Infra AG, détenue par la commune, peut désormais reprendre les remontées mécaniques, les téléskis, les bâtiments et les réseaux de conduites de la Weisse Arena Bergbahnen.

Laax et Falera avaient déjà approuvé la reprise. La Weisse Arena souhaite céder ses installations aux pouvoirs publics pour 94,5 millions de francs. Flims, Laax et Falera doivent cofinancer la reprise à hauteur de 50 millions au total. Flims et Laax contribueront chacune à hauteur de 20 millions de francs. Falera apportera 10 millions de francs.

Grisons. Laax approuve la reprise des installations du domaine skiable

GrisonsLaax approuve la reprise des installations du domaine skiable

