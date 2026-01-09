Dans une lettre adressée à divers médias à l'occasion de la journée nationale de deuil, le président de la Confédération Guy Parmelin a assuré que des mesures seraient prises à la suite de l'incendie dramatique qui a touché Crans-Montana. En ce jour, la Suisse est unie dans le deuil et dans son cœur, écrit le Vaudois.

Guy Parmelin a assuré que des mesures seraient prises à la suite de l'incendie dramatique qui a touché Crans-Montana. ats

Keystone-SDA ATS

«Nous devons aux personnes concernées, à leurs familles et à leurs proches notre respect, notre souvenir et l'engagement de tout mettre en œuvre pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus», souligne M. Parmelin dans sa lettre vendredi.

La justice examine actuellement dans quelle mesure les règles de sécurité ont été enfreintes et en tirera les conséquences. «Nous le devons aux victimes et à leurs proches», explique le Vaudois, qui leur a présenté ses sincères condoléances dans sa lettre. Guy Parmelin a aussi témoigné son respect devant tous ceux «qui ont eu la chance de survivre à l'incendie, mais qui ne sont qu'au début d'un long chemin vers la guérison».

Enfin, il a rendu hommage à toutes les personnes «qui ont apporté leur aide de multiples façons». Selon lui, aucun pays ne peut faire face seul à une situation aussi exceptionnelle.