  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Transports publics TransN pourrait céder une concession aux CFF

ATS

30.10.2025 - 07:55

Les Transports publics neuchâtelois (TransN) affichent leur premier résultat positif à la suite de l'audit mené en 2024. Une concession pourrait être cédée aux CFF.

L'exercice 2024 de TransN est bénéficiaire.
L'exercice 2024 de TransN est bénéficiaire.
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 07:55

30.10.2025, 07:56

A la suite des difficultés rencontrées par TransN, des mesures ont été prises et le directeur a quitté l'entreprise. «Les travaux ont porté leurs fruits mais les pistes d'amélioration identifiées doivent être approfondies», a déclaré jeudi Céline Vara, conseillère d'Etat en charge des transports.

«Nous avons voulu mettre en place des mesures structurelles pérennes sans toucher à l'offre», a expliqué Raphaël Comte, président du conseil d'administration. Un bénéfice de 650'000 francs a pu être dégagé en 2024, alors qu'une perte de 2,75 millions était attendue.

TransN et les CFF envisagent un éventuel transfert de la concession pour la ligne Neuchâtel-Buttes, avec garantie de l'emploi pour le personnel. Des recherches de synergies sont aussi prévues avec les Chemins de fer du Jura (CJ).

Les plus lus

Un centre d’aide au suicide défraie la chronique !
«Cela n'a jamais été aussi grave»- Stupéfiée, la Jamaïque découvre l’horreur
Bain de sang à Rio : ce que l'on sait sur l'opération policière
Défié par Poutine, Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines !
Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !
Trump : «J'ai gagné la guerre contre le canular du changement climatique»