Transports 2045 Sept projets très prioritaires en Suisse romande

ATS

9.10.2025 - 13:00

La Suisse romande aura sa part dans les grands projets ferroviaires et routiers de la Confédération ces deux prochaines décennies. L’expertise Transports 2045 présentée jeudi prévoit de lui allouer un quart du portefeuille national, notamment dans le couloir lémanique.

Les infrastructures ferroviaires auront un tout autre visage d'ici 2045 (ici illustration avec le tronçon Renens-Prilly).
Les infrastructures ferroviaires auront un tout autre visage d'ici 2045 (ici illustration avec le tronçon Renens-Prilly).
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 13:00

09.10.2025, 13:01

Le rapport Weidmann, du nom du professeur de l’EPFZ Ulrich Weidmann, a établi sur mandat de la Confédération une hiérarchie des projets ferroviaires et routiers, sur la base des nouvelles contraintes financières et du rejet populaire, en 2024, de la dernière extension des autoroutes. L’objectif est de garantir la fluidité, la sécurité et la cohérence du réseau suisse face à la pression croissante de la demande et de la démographie.

En tête de liste des grands chantiers romands figure la liaison ferroviaire Genève-Lausanne, devenue symbole de la saturation du réseau ouest-est. Le doublement complet de la ligne, incluant la gare souterraine de Cornavin et le nouveau tronçon Morges–Perroy, est considéré comme indispensable pour absorber la croissance du trafic dans le bassin lémanique.

