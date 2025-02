Les Transports publics du Chablais (TPC) et l'entreprise Stadler ont signé un contrat portant sur la livraison de treize trains à adhérence et crémaillère sur mesure. Cette commande, d'’un montant d'’environ 140 millions de francs, marque une étape-clé dans la modernisation des lignes Aigle–-Leysin et Bex–-Villars-–Bretaye.

Les Transports publics du Chablais (TPC) investissent 140 millions de francs pour treize nouveaux trains (archives). ATS

Ces nouvelles rames seront livrées d'ici début 2028, indiquent les TPC et Stadler vendredi dans un communiqué. Elles seront mises en service commercial dès septembre de la même année pour remplacer progressivement les véhicules actuels. «Elles permettront d'assurer un service plus fluide et offriront des améliorations significatives en termes de confort, d'accessibilité et de capacité», explique-t-on.

Ces rames proposeront 112 larges places assises avec de grandes fenêtres panoramiques et une capacité totale d'environ 250 personnes. Elles prévoyent aussi des espaces plus grands pour les bagages, les vélos et les skis, précisent les deux entreprises.

L'investissement de 140 millions est le plus important depuis la création de ces deux lignes ferroviaires, soulignent-elles. Ces treize trains seront fabriqués par Stadler à Bussnang, en Thurgovie.

«Après le remplacement des trains Aigle-Ollon-Monthey-Champéry en 2016 et Aigle-Sépey-Diablerets en 2024, cette commande représente la dernière étape du renouvellement de la flotte ferroviaire TPC. Elle s'inscrit dans le cadre de grands projets d'évolution de nos infrastructures tel que celui du prolongement de la ligne Aigle-Leysin jusqu'au pied des remontées mécaniques», souligne Christophe Genoud, chef du département Voyageurs des TPC.