Les activités en extérieur et exposées au soleil devront à nouveau être interrompues de lundi à mercredi prochain à Genève en raison de la canicule. Pour celles liées à l'ordre public ou à la sécurité, une alternance entre 15 minutes de travail et 45 minutes de récupération devra être établie, a affirmé vendredi le canton.

Il ne sera pas possible de travailler de lundi à mercredi en extérieur après 13h00 sauf exceptions à Genève (archives).

A défaut pour ces exceptions, un plan de protection validé par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) doit être mené, insiste celui-ci. Le dispositif, déjà en vigueur entre le 25 et 28 juin dernier, est reconduit.

Des températures jusqu'à 37°C sont attendues, selon MétéoSuisse. Les activités avant 13h00 ou dès 13h00 mais à l'ombre doivent faire l'objet des mesures de protection de la santé au travail, notamment les pauses.

En attendant, le syndicat du service public (SSP) et le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) dénoncent eux les conditions pour les patients et le personnel sur plusieurs sites des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). «C'est juste épouvantable», a affirmé vendredi à Keystone-ATS une représentante d'une de ces deux centrales.

La situation est considérée comme problématique notamment à l'Hôpital gériatrique de Trois-Chêne, Loëx et Joli-Mont. «Les mesures annoncées restent insuffisantes», disent les syndicats. Aux Trois-Chêne, des chambres dépassent les 30°C avec des pics à 34°C. Des personnes âgées se trouvent dans des salles non climatisées.

Et les soignants souffrent sous leurs surblouses, masques et matériel de protection. Quinze minutes supplémentaires de pause par jour et une glace par semaine ont seulement été proposées, disent les syndicats. Des climatiseurs ont été promis, sans calendrier et sans garantie.

Dans un courrier début juillet, le directeur général des HUG Robert Mardini dit partager les préoccupations des syndicats. Il mentionne aux Trois-Chêne la climatisation de zones sensibles, des films de protection solaire et des toiles et stores sur les façades exposées. De même que des mesures opérationnelles. Une cellule canicule a été lancée. Un plan plus général est prévu pour l'été 2027, selon le directeur.