  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Humanitaire Treize nouveaux enfants blessés de Gaza sont arrivés en Suisse

ATS

28.11.2025 - 18:38

Vendredi, treize enfants suplémentaires de Gaza, ainsi que 51 membres de leurs familles, ont atterri à Genève et à Zurich, en provenance d'Amman, en Jordanie. Ils seront accueillis dans huit cantons différents pour être soignés.

Les enfants et leurs accompagnants ont été transportés en Suisse à bord d'un avion médicalisé exploité par la compagnie scandinave SAS.
Les enfants et leurs accompagnants ont été transportés en Suisse à bord d'un avion médicalisé exploité par la compagnie scandinave SAS.
ATS

Keystone-SDA

28.11.2025, 18:38

28.11.2025, 18:41

Les enfants et leurs accompagnants ont été transportés en Suisse à bord d'un avion médicalisé exploité par la compagnie scandinave SAS, dans le cadre d'un accord avec les autorités norvégiennes, indique le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le vol a été encadré par le Service de transport aérien de la Confédération (STAC) et des experts médicaux norvégiens se trouvaient à bord.

Avant leur entrée en Suisse, les personnes évacuées ont fait l’objet d’un examen de sécurité approfondi de la part des autorités suisses et des autorités israéliennes, assure le SEM.

Les enfants seront répartis dans des hôpitaux des cantons de Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Grisons, Jura, Tessin, Vaud et Valais. Ils ont besoin de soins spécifiques, qu'ils ne pouvaient recevoir à Gaza.

Les plus lus

Airbus : 6000 A320 doivent changer d'urgence un logiciel vulnérable
La Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp
Plan choc: Trump offrirait à Poutine une reconnaissance des zones occupées
Suivez le géant messieurs en direct
Marco Odermatt part à la faute ! «Cela ne m'arrive jamais...»
Incendie dans un collège primaire, 500 élèves évacués