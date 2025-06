Trois candidats briguent au deuxième tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat zougois le siège laissé vacant par Martin Pfister élu au Conseil fédéral. L'élection devrait se jouer entre le candidat du Centre Andreas Hausheer et celui des Vert-e-s Andreas Lustenberger.

Martin Pfister a été élu à la suite de la démission de Viola Amherd (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Andy Villiger (sans parti) se présente également au second tour, a annoncé lundi la Chancellerie zougoise après la clôture des inscriptions à 17 heures. Carina Brüngger-Ebinger (PLR) et Tabea Estermann (PVL) se sont retirées, tout comme Stefan Thöni du mouvement Parat – «Prêt», arrivé dernier au premier tour.

Andreas Hausheer avait obtenu la première place au premier tour avec 10'202 voix et Andreas Lustenberger la deuxième avec 8562 voix. Le centriste a été député cantonal pendant 17 ans et est actuellement président de la commune de Steinhausen. Le second siège au parlement cantonal depuis douze ans et a présidé le parti cantonal. Andy Villiger a quant à lui récolté 1775 voix.

Lors du premier tour de scrutin le 15 juin dernier, personne n'a atteint la majorité absolue nécessaire pour être élu. Le second tour, qui verra l'élection du candidat ayant obtenu le plus de voix, se tient le 10 août.