  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grippe aviaire Trois cygnes infectés ont été détectés près d'Yvorne

ATS

18.12.2025 - 17:38

Le virus de la grippe aviaire a été détecté chez trois cygnes retrouvés morts à proximité d'Yvorne, dans le Chablais vaudois. Une zone de contrôle a été instaurée autour de l'étang concerné, incluant une exploitation située en Valais. Les détenteurs de volailles sont appelés à respecter strictement les mesures de prévention en vigueur depuis novembre dernier.

Pour rappel, la transmission du virus de la grippe aviaire à l'être humain est extrêmement rare et a été observée jusqu'ici uniquement dans des cas isolés à la suite de contacts étroits, non protégés avec des volailles infectées (archives).
Pour rappel, la transmission du virus de la grippe aviaire à l'être humain est extrêmement rare et a été observée jusqu'ici uniquement dans des cas isolés à la suite de contacts étroits, non protégés avec des volailles infectées (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.12.2025, 17:38

Celles-ci sont obligatoires dans la zone de contrôle ainsi que, sur l'ensemble du canton, pour toutes les détentions comptant plus de 50 volailles, rappelle vendredi l'Etat du Valais dans un communiqué. La découverte des trois oiseaux sauvages morts des causes de la grippe aviaire a eu lieu jeudi, est-il précisé.

«En finir avec cette folie». France : l'abattage de bovins malades met le feu au monde agricole !

«En finir avec cette folie»France : l'abattage de bovins malades met le feu au monde agricole !

Les volailles ne doivent sortir que dans des zones protégées de l'accès des oiseaux sauvages. Les aires de sortie, les emplacements d'alimentation et d'abreuvement ainsi que les bassins doivent être sécurisés par des clôtures ou des filets dont le maillage n'excède pas 4 cm. A défaut, les volailles doivent être maintenues dans un poulailler fermé, rappelle le Canton.

Pas de crainte pour l'humain

Des mesures strictes de biosécurité doivent aussi être appliquées: limitation de l'accès aux poulaillers, port de chaussures et de vêtements dédiés à l'élevage, lavage et désinfection des mains avant toute entrée, mise en place d'un sas d'hygiène si possible. Les visites et déplacements non indispensables dans les élevages doivent être réduits au strict minimum.

Grippe aviaire. Plusieurs centaines de cigognes retrouvées mortes près de Madrid

Grippe aviairePlusieurs centaines de cigognes retrouvées mortes près de Madrid

Ces mêmes mesures sont vivement recommandées pour les détenteurs de moins de 50 volailles, afin de réduire le risque de propagation de la maladie, ajoute le communiqué. Toute découverte de cadavre d'oiseau sauvage doit être annoncée sans délai au garde-faune compétent. Il est fortement recommandé de ne pas manipuler l'animal.

Pour rappel, la transmission du virus de la grippe aviaire à l'être humain est extrêmement rare et a été observée jusqu'ici uniquement dans des cas isolés à la suite de contacts étroits, non protégés avec des volailles infectées. Les produits de volaille, comme la viande de poulet et les oeufs, peuvent être consommés sans crainte.

Les plus lus

Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !
Un homme de 85 ans attire des escrocs dans un piège
Une voiture fonce dans la foule à Mannheim – Forcené interné à vie
«J'ai énormément de respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri
Odermatt coiffe von Allmen et rejoint «La Bomba» au club des 50 victoires !
Vous partez en Italie ? La nouveauté qui va soulager les automobilistes