Le virus de la grippe aviaire a été détecté chez trois cygnes retrouvés morts à proximité d'Yvorne, dans le Chablais vaudois. Une zone de contrôle a été instaurée autour de l'étang concerné, incluant une exploitation située en Valais. Les détenteurs de volailles sont appelés à respecter strictement les mesures de prévention en vigueur depuis novembre dernier.

Pour rappel, la transmission du virus de la grippe aviaire à l'être humain est extrêmement rare et a été observée jusqu'ici uniquement dans des cas isolés à la suite de contacts étroits, non protégés avec des volailles infectées (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Celles-ci sont obligatoires dans la zone de contrôle ainsi que, sur l'ensemble du canton, pour toutes les détentions comptant plus de 50 volailles, rappelle vendredi l'Etat du Valais dans un communiqué. La découverte des trois oiseaux sauvages morts des causes de la grippe aviaire a eu lieu jeudi, est-il précisé.

Les volailles ne doivent sortir que dans des zones protégées de l'accès des oiseaux sauvages. Les aires de sortie, les emplacements d'alimentation et d'abreuvement ainsi que les bassins doivent être sécurisés par des clôtures ou des filets dont le maillage n'excède pas 4 cm. A défaut, les volailles doivent être maintenues dans un poulailler fermé, rappelle le Canton.

Pas de crainte pour l'humain

Des mesures strictes de biosécurité doivent aussi être appliquées: limitation de l'accès aux poulaillers, port de chaussures et de vêtements dédiés à l'élevage, lavage et désinfection des mains avant toute entrée, mise en place d'un sas d'hygiène si possible. Les visites et déplacements non indispensables dans les élevages doivent être réduits au strict minimum.

Ces mêmes mesures sont vivement recommandées pour les détenteurs de moins de 50 volailles, afin de réduire le risque de propagation de la maladie, ajoute le communiqué. Toute découverte de cadavre d'oiseau sauvage doit être annoncée sans délai au garde-faune compétent. Il est fortement recommandé de ne pas manipuler l'animal.

Pour rappel, la transmission du virus de la grippe aviaire à l'être humain est extrêmement rare et a été observée jusqu'ici uniquement dans des cas isolés à la suite de contacts étroits, non protégés avec des volailles infectées. Les produits de volaille, comme la viande de poulet et les oeufs, peuvent être consommés sans crainte.