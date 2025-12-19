  1. Clients Privés
Industrie du bois Trois millions pour les scieries vaudoises

ATS

19.12.2025 - 10:20

L'Etat de Vaud veut davantage aider les scieries du canton. Celles-ci peuvent bénéficier d'une enveloppe de trois millions de francs, comprise dans un crédit-cadre de 15 millions déjà en vigueur et consacré à l'ensemble de la filière bois.

L'Etat de Vaud propose des subventions aux scieries du canton (photo d'illustration).
L'Etat de Vaud propose des subventions aux scieries du canton (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.12.2025, 10:20

Ces subventions doivent servir à l'achat, la rénovation et la transformation d'infrastructures et d'équipements des entreprises vaudoises de la première transformation du bois (scieries), indique vendredi l'Etat de Vaud.

Il précise que les subventions sont plafonnées à un million de francs par projet et par entreprise. Elles peuvent couvrir jusqu'à 35% des coûts éligibles.

Le nombre de scieries vaudoises a reculé d'une centaine à la fin des années 1980 à une vingtaine aujourd'hui. «En l'absence d'investissements ciblés, le risque est réel de voir disparaître les dernières scieries vaudoises à moyen terme, au détriment de l'emploi, des savoir-faire et de la valorisation locale d'une ressource durable», écrit le Canton dans son communiqué.

