Trois personnes ont été tuées dans des bombardements russes au cours de la nuit de mercredi à jeudi à Balaklia, une localité de la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, a annoncé le chef de l'administration militaire de la ville.

Après plus de quatre ans de guerre, les frappes s'amplifient entre la Russie et l'Ukraine, faisant un nombre croissant de victimes civiles (archives).

Guerre en Ukraine Trois morts dans des bombardements russes dans la région de Kharkiv

Une première frappe a touché «une maison individuelle», a écrit Vitalii Karabanov sur le réseau social Telegram. «Malheureusement, une femme a été tuée lors de l'attaque. Un incendie s'est déclaré sur le lieu de la frappe et les secouristes dégagent les décombres», a-t-il ajouté. Une deuxième a tué deux personnes, un homme et une femme, près d'une «autre maison individuelle», selon M. Karabanov.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes s'amplifient des deux côtés d'une ligne de front presque immobile, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

L'Ukraine a intensifié ses frappes contre la Russie et les territoires occupés par Moscou, notamment contre des infrastructures énergétiques.