Le design suisse célèbre trois trajectoires qui ont façonné son visage contemporain. L’Office fédéral de la culture (OFC) décerne le Grand Prix suisse de design 2026 à la créatrice zougoise Simone C Niquille, au collectif atelier oï et à la graphiste zurichoise Ursula Hiestand.

Armand Louis (à gauche) et Aurel Aebi de l'Atelier Oï au Musée du design à Zurich en 2018. Ils viennent de gagner, avec deux autres studios, le Grand Prix suisse de design 2026. sda

Keystone-SDA ATS

Trois profils, trois générations, mais une même influence durable, en Suisse comme à l’international. Le travail de la plus jeune, la Zougoise de 39 ans, Simone C Niquille se situe à la frontière du design, de la recherche et de l’enseignement.

Regard critique sur le numérique

Cette créatrice, qui vit et travaille à Amsterdam, appartient à une génération de designers qui non seulement utilisent les technologies numériques, mais portent sur elles un regard critique, lit-on dans un communiqué de l'Office fédéral de la culture (OFC) jeudi.

La Commission fédérale du design relève que la jeune femme, première lauréate dans la catégorie «Media & Interaction Design», incarne une pratique hybride et transdisciplinaire qui aborde les conséquences sociales de la standardisation numérique, les préjugés reproduits par les technologies et les limites de la perception d’une machine. Elle joue par conséquent un rôle-clé dans l’affirmation d’une vision du design «qui ne tient pas la technologie pour neutre», mais lui prête «des effets culturels et politiques», et change durablement notre manière de voir le monde numérique.

Du format intime aux grands espaces

Les Bernois Aurel Aebi et Armand Louis ainsi que le Vaudois Patrick Reymond, tous âgés d'une soixantaine d'années, ont fondé l'atelier oï il y a 35 ans à La Neuveville au bord du lac de Bienne. Ces trois designers favorisent une approche transdisciplinaire, à la croisée du design de produits, de la scénographie, de l’architecture et de l’architecture d’intérieur.

L’atelier a acquis une renommée internationale grâce aux projets qu’il a consacrés à Expo.02 ainsi qu’à sa collection de luminaires «Allegro & Allegretto», réalisée pour la maison italienne Foscarini. Aujourd’hui, atelier oï travaille dans le monde entier pour des clients issus des secteurs de la culture, de l’industrie et du luxe, dont Louis Vuitton, Issey Miyake et Nespresso.

Ursula Hiestand: une vie de design

Les travaux de la Zurichoise Ursula Hiestand, 90 ans, ont marqué durablement la mémoire visuelle collective de la Suisse. Parmi ses projets les plus connus, on peut citer l’identité visuelle de la chaîne de grands magasins ABM, celle du Centre Pompidou de Paris et la série de billets de banque suisses en circulation de 1976 à 2000.

Ursula Hiestand fait figure de pionnière dans son domaine, puisqu’elle est l’une des premières femmes à avoir été admise à l’Alliance graphique internationale (AGI). La Commission fédérale du design rend hommage à son travail, qu’elle qualifie de précurseur pour le design graphique suisse moderne. Ses créations, présentes encore aujourd’hui dans l’espace public, ont en effet contribué à la diffusion à l’étranger des principes-clés du Swiss Style.

Les Grands Prix suisses de design 2026 seront remis, en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, en même temps que les Prix suisses de design dans le cadre de l’exposition Swiss Design Awards, le 15 juin à Bâle. Celle-ci, organisée parallèlement à Art Basel, ouvrira ses portes le même jour et pourra être visitée gratuitement pendant une semaine.

Depuis 2007, le Grand Prix suisse de design récompense des designers d’envergure nationale et internationale. Il est doté d’un montant de 40'000 francs pour chaque gagnant.