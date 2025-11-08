  1. Clients Privés
Genève Troisième campagne pour abolir les violences sexistes et sexuelles

ATS

8.11.2025 - 11:03

Le canton et la Ville de Genève lancent la 3e édition de la campagne «Violences sexistes et sexuelles: finissons-en!». Plusieurs évènements sont prévus dès jeudi et jusqu'au 30 novembre. Ils mettent l'accent sur la responsabilité collective.

Le canton et la Ville de Genève lancent leur 3e campagne contre les violences sexistes et sexuelles, du 13 au 30 novembre (image d'illustration)
Le canton et la Ville de Genève lancent leur 3e campagne contre les violences sexistes et sexuelles, du 13 au 30 novembre (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

08.11.2025, 11:03

08.11.2025, 11:08

«Aujourd'hui encore, en Suisse comme ailleurs, le sexisme tue», ont rappelé le canton et la Ville de Genève dans un communiqué. Ateliers d'auto-défense, création d'un fanzine ou encore diffusion de podcasts sont au programme de cette campagne qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexistes et sexuelles du 25 novembre.

Racisme. Les HUG mandatent un audit après des propos discriminatoires

RacismeLes HUG mandatent un audit après des propos discriminatoires

La table ronde «Soumission chimique et violences sexuelles: enjeux et décryptage» lancera le coup d'envoi jeudi au Groove. Un évènement qui marquera aussi le lancement du projet de Team Car professionnelle de l'association We can dance it «pour une fête plus inclusive, plus sûre et plus solidaire».

«Tous concernés»

L'enquête Iceberg, publiée cette année par le Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences, a permis de mesurer «la part invisible» des violences. Au cours de leur vie, 36% des femmes et 44% des personnes LGBT ont été confrontées à une violence sexiste, sexuelle ou LGBTIQ+phobe sur leur lieu de travail. A la suite de quoi une femme sur dix a déjà quitté son emploi à Genève.

«Bridget Jones». Sexisme «toxique»? Renee Zellweger répond aux critiques

«Bridget Jones»Sexisme «toxique»? Renee Zellweger répond aux critiques

«Que l'on en soit victime, témoin ou même auteur, les violences sexistes et sexuelles nous concernent toutes et tous», a indiqué Nathalie Fontanet, magistrate de tutelle du bureau, citée dans le communiqué. Et le maire de la Ville de Genève Alfonso Gomez de souligner: «dans ce cadre, les hommes ont un rôle actif à jouer».

Une cérémonie organisée par l'association Soroptimist clôturera la campagne le 30 novembre aux Bains des Pâquis. Une mise à l'eau de lanterne y est prévue en hommage aux victimes de féminicides en Suisse.

