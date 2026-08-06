L'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) a passé 10'900 appels téléphoniques pendant la troisième canicule auprès des personnes à risque face aux fortes chaleurs. En une semaine, les équipes ont aussi réalisé 93 visites supplémentaires à domicile.

L'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) a passé 10'900 appels téléphoniques pendant la troisième vague de chaleur auprès des personnes les plus vulnérables (image d'illustration).

Quatre hospitalisations ont par ailleurs été nécessaires, indique jeudi l'IMAD dans un communiqué. Le troisième épisode de canicule a duré du 29 juillet au 5 août. La prise de contact quotidienne par téléphone ou lors de visites à domicile permet d’évaluer l’état de santé des patientes de prévenir les risques de déshydratation ou de complications liées à la chaleur, rappelle l'IMAD.

L'institution, en collaboration avec l'Office cantonal de la santé (OCS), le médecin cantonal, les communes et les partenaires du réseau santé-social déploie chaque été un dispositif canicule. Cette année, plus de 2500 personnes ont bénéficié de ce suivi renforcé.

Lors du premier épisode de canicule en juin, près de 23'000 appels téléphoniques et 286 visites supplémentaires avaient eu lieu. Au début juillet lors de la deuxième vague de chaleur, l'IMAD avait passé 15'450 appels téléphoniques et effectué 128 visites supplémentaires.