  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Environnement Troisième correction du Rhône : lignes directrices adoptées

ATS

13.10.2025 - 15:13

Le Conseil d’Etat valaisan a adopté 17 lignes directrices fixant le cadre de la révision de la 3e correction du Rhône. Si la démarche est soutenue par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), son coût global n'est pour l'heure pas articulé.

Le Conseil d'Etat valaisan veut désormais s'appuyer sur 17 lignes directrices pour boucler le dossier de la 3e correction du Rhone (photo d'illustration).
Le Conseil d'Etat valaisan veut désormais s'appuyer sur 17 lignes directrices pour boucler le dossier de la 3e correction du Rhone (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 15:13

13.10.2025, 15:37

Afin de répondre au souhait du Parlement- notamment d'un postulat urgent adopté en mai 2024 – et de donner un cadre aux travaux de révision, le Service des dangers naturels (SDANA) a élaboré 17 lignes directrices.

«Elles définissent les fondamentaux du projet dans le contexte actuel et les principes essentiels qui devraient être suivis pour assurer une réalisation rapide et efficiente de la sécurisation de la plaine contre les inondations», précise le Conseil d'Etat dans un communiqué diffusé lundi.

Au cas par cas

Appliquant les principes de la gestion intégrée des risques, ces lignes directrices s’appuient sur le plan d’aménagement de 2016 en intégrant l’évolution des bases hydrologiques et de certaines exigences fédérales, la prise en compte explicite du changement climatique et une meilleure conciliation entre sécurité, agriculture et environnement. Les objectifs de protection seront déterminés secteur par secteur en fonction de la population menacée et des biens à protéger.

Les calculs de débits révisés intègrent dorénavant les effets du changement climatique, les capacités de rétention offertes par les aménagements hydroélectriques et par des possibilités de débordements contrôlés dans la plaine. La révision de ces débits conduira à l’actualisation des cartes de danger et à leur homologation.

Tenir compte de multiples intérêts

Par ailleurs, l’emprise du projet sur les sols n’est plus fixée de manière définitive, mais elle sera déterminée progressivement en fonction des objectifs de protection révisés, des nouveaux débits et des exigences fédérales en matière de surfaces d’assolement (SDA). La solution retenue devra préserver au mieux les intérêts sécuritaires, écologiques et agricoles.

Ces lignes directrices ont été examinées par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) qui a confirmé son soutien de principe, en rappelant qu’en fonction des adaptations à venir, le cadre financier fédéral pourrait être réexaminé, après validation des lignes directrices. Jusque-là, le développement des mesures prioritaires se poursuivra selon le planning établi.

Critiques socialistes

Dans un communiqué de presse diffusé lundi, le Parti socialiste du Valais romand a souligné «l'absence de financements garantis par la Confédération. Le PSVR critique vivement cette situation, qui met en danger une protection rapide et efficace de la population.»

Ces lignes directrices seront également transmises à la Commission de gestion du Grand Conseil et à sa Commission thématique de l'équipement et des transports. Elles guideront les travaux de la révision qui devrait s’achever en 2026.

Les plus lus

Sarkozy s'est vu notifier les modalités de son incarcération
«C'est rarissime...» - Un célèbre pilote français met aux enchères une de ses Ferrari
La voix du gouvernement Lecornu face à une délicate équation personnelle !
Convoquée au tribunal, Monica Belluci se retrouve au coeur d’un litige !
Accident spectaculaire : il tente d’échapper à la police et finit sa course dans un magasin
Cet Autrichien bouleverse le marché suisse de la téléphonie mobile