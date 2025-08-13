La police cantonale et les polices communales vaudoises ont mené entre avril et fin juin des actions préventives et répressives à l'intention des usagers de la mobilité douce, notamment des utilisateurs de trottinettes électriques. Cette campagne a permis de sensibiliser 467 personnes. Elle a donné lieu à 174 amendes d'ordre et 41 dénonciations.

La campagne des polices vaudoises visait à rappeler le respect des règles de circulation en trottinettes électriques pour assurer leur propre sécurité et celle des autres usagers de la route (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Parmi les principales infractions constatées figurent le fait de circuler dans une zone réservée aux piétonnes et piétons et le non-respect d'un signal, indique mercredi la police cantonale dans un communiqué. La campagne visait à rappeler aux utilisateurs de ces véhicules le respect des règles de circulation pour assurer leur propre sécurité et celles des autres sur la route, souligne-t-elle.

«Au vu de la croissance de personnes recourant à la mobilité douce, la campagne visait également les usagers d'autres moyens tels que les cycles et les cyclomoteurs légers ou rapides. En effet, les statistiques des accidents de la route démontrent une augmentation du nombre de blessées et blessés graves, tant chez les usagères et usagers de e-bike que de e-trottinettes», explique la police vaudoise.