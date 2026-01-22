Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom a dénoncé jeudi la destruction par l'administration Trump des alliances nées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au cours d'une intervention au Forum économique mondial de Davos (Suisse).

«Ce n'est pas anodin de détruire plus de 80 ans d'alliances. Il faut des décennies et des décennies pour bâtir la confiance, les organisations, l'architecture sur lesquelles repose tout cela. Il suffit de quelques semaines, de tweets, d'heures ou de minutes, parfois, pour la détruire», a dit le gouverneur de Californie.

«La destruction ce n'est pas la force. L'administration Trump c'est la faiblesse déguisée en force», a insisté l'opposant démocrate, qui pourrait être candidat à la Maison Blanche en 2028.

Donald Trump a tenu mercredi à Davos un discours agressif envers les Européens avant d'amorcer un spectaculaire revirement sur le Groenland en annonçant un projet d'accord avec l'Otan sur l'île qu'il convoite.

Le gouverneur démocrate, critique virulent et régulier du président républicain, a comparé Donald Trump à une «espèce invasive» dans la vie politique américaine.

«Nous pourrions perdre notre République telle que nous la connaissons», a-t-il mis en garde. «Notre pays est devenu méconnaissable en l'espace de quelques mois. C'est alerte rouge, rouge clignotant aux Etats-Unis», a-t-il dit.

Donald Trump «flaire la faiblesse comme personne. C'est sa grande force, c'est son talent», a estimé Gavin Newsom, avant d'appeler à «riposter» et à «répondre coup par coup» au président républicain.