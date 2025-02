Emmanuel Macron a estimé lundi que Donald Trump avait «de bonnes raisons» de renouer le dialogue avec Vladimir Poutine. Il a dans le même temps demandé un «soutien américain» en cas de déploiement de soldats européens en Ukraine.

Emmanuel Macron a affirmé vouloir «un deal rapide» quant au règlement du conflit en Ukraine (archives). Keystone

«Il y a de bonnes raisons pour le président Trump de renouer le dialogue avec le président Poutine», a déclaré le président français lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue américain à Washington. Emmanuel Macron a affirmé vouloir «un deal rapide» quant au règlement du conflit en Ukraine, avertissant néanmoins rejeter un «accord qui soit fragile».

Le dirigeant français a également abordé les rapports économiques. «Notre volonté c'est qu'il y ait une concurrence juste», «équitable» entre «nos industries», «des échanges plus fluides et encore davantage d'investissements», a-t-il déclaré. Donald Trump a affirmé de son côté qu'il relèverait les droits de douane appliqués au Canada et au Mexique «à la date prévue».