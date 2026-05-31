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Moyen-Orient Trump a renvoyé une proposition d'accord plus stricte à l'Iran

ATS

31.5.2026 - 05:02

Donald Trump a maintes fois répété qu'il était exclu que Téhéran se dote de l'arme atomique (archives).
Donald Trump a maintes fois répété qu'il était exclu que Téhéran se dote de l'arme atomique (archives).
ATS

Le président américain Donald Trump a renvoyé une nouvelle proposition d'accord plus stricte à l'Iran pour mettre fin à la guerre, affirment samedi des médias américain. Le nucléaire iranien ferait partie de l'un de ces changements.

Keystone-SDA

31.05.2026, 05:02

31.05.2026, 05:05

D'après le New York Times, citant samedi des responsables ayant connaissance des tractations, le président américain a durci certains termes de la proposition qui était sur la table. Le média américain n'est pas en mesure de préciser les changements apportés par le républicain.

Mais selon le site Axios, il souhaitait renforcer la position de Washington sur plusieurs aspects qu'il considère personnellement comme importants, notamment le sort des matériaux nucléaires iraniens.

M. Trump a maintes fois répété qu'il était exclu que Téhéran se dote de l'arme atomique et exige que son stock d'uranium hautement enrichi soit détruit.

Lignes rouges

La question du nucléaire est l'un des principaux points de friction dans les négociations pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par l'offensive israélo-américaine contre la République islamique.

Parmi les autres priorités du président figurent la réouverture et le déminage du détroit d'Ormuz par l'Iran, qui en bloquant cette voie d'eau perturbe gravement les approvisionnements en carburant et l'économie mondiale en général.

Les modifications apportées par Donald Trump pourraient encore prolonger les négociations. Des sources américaines ont indiqué à l'AFP que le président n'avait pas décidé de signer la proposition sur son bureau vendredi, après une réunion de crise à la Maison-Blanche.

Dans la soirée, un responsable de la présidence avait affirmé que Donald Trump ne signerait un accord «que s'il est bon pour [les Etats-Unis d]'Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites».

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