F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?

Aurait-on pu savoir que les «prix fixes» ne l’étaient pas?

Des signaux d’alerte avaient émergé bien avant la signature du contrat. Dès mai 2022, le Contrôle fédéral des finances (CDF) relevait l’absence de sécurité juridique quant au prix fixe dans l’acquisition des F-35. Les contrats évoquent à plusieurs reprises des « coûts estimés », et une clause impose même explicitement à la Suisse de prendre à sa charge tous les dépassements de budget. Le Conseil fédéral l’a reconnu sans détour mercredi.

Le DDPS avait pourtant commandé ses propres expertises juridiques. Le cabinet zurichois Homburger soulignait dans l’une d’elles qu’il était «essentiel» que le prix fixe soit également inscrit dans le contrat liant les États-Unis au fabricant Lockheed Martin. Or, à l’époque, ce contrat n’était pas encore signé: la Suisse ne disposait que d’un droit de regard, sans véritable pouvoir de négociation.

Le cabinet américain Arnold & Porter avait lui aussi mis en garde : il n’était « pas clair » que la déclaration d’intention de la Suisse serait juridiquement valable en cas de litige, le contrat ne prévoyant qu’une issue diplomatique. Les expertises soulignaient en outre explicitement que les États-Unis ne prenaient aucun risque financier dans ce type de transaction. En d'autres termes, on aurait pu se douter que le prétendu prix fixe avait des pieds d'argile.

Comment en est-on arrivé à ce malentendu?

Le Conseil fédéral l'a lui-même expliqué mercredi. En été 2024, lors de discussions informelles, des représentants américains ont pour la première fois laissé entendre qu'il pourrait y avoir des coûts supplémentaires. Fin février 2025, une lettre officielle de la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) a été envoyée à la Suisse : les Américains y expliquaient qu'il s'agissait à leurs yeux d'un «malentendu» concernant le prix fixe. La bombe a finalement éclaté à la mi-juin 2025 quand les Etats-Unis ont pour la première fois indiqué un montant concret pour le supplément de prix - entre 650 millions et 1,35 milliard de dollars américains supplémentaires seraient dus, justifiés par la forte inflation et l’augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie.

Du point de vue américain, le «prix fixe» promis ne concernait apparemment que l’accord industriel. Le ministère de la Défense a précisé que le prix définitif ne serait fixé qu’une fois les avions mis en production, et que le prix fixe mentionné dans les contrats portait uniquement sur cette commande de production — pas sur le coût total de l’acquisition. En d’autres termes, le «prix fixe» américain correspondait au montant négocié en interne avec Lockheed Martin, tandis que les éventuels dépassements pouvaient être répercutés sur les pays acheteurs.

La partie suisse, en revanche, était partie du principe que le prix d'acquisition total d'environ 6 milliards de francs était fixe. Il y avait donc là deux compréhensions différentes du contrat - un terrain propice au fiasco actuel.

Les Etats-Unis ont-ils trompé la Suisse ?

De nombreuses voix indignées en Suisse se sentent flouées par les Etats-Unis, car Washington semble maintenant vouloir dénoncer l'accord. En effet, les négociateurs suisses étaient fermement convaincus d'avoir négocié un accord à prix fixe et contraignant.

Cette conviction a été renforcée par le fait que même l'ambassade américaine à Berne a confirmé publiquement le prix fixe - les responsables suisses des achats ont donc cru sans réserve à cet engagement.

Le gouvernement américain insiste cependant sur le fait qu'il n'a pas triché, mais que le mot prix fixe a été compris différemment. De son point de vue, seul le prix du fabricant était fixe. Tout ce qui se trouve au-delà est désormais qualifié de malentendu par les Etats-Unis.

Les Américains savaient-ils donc dès le début que la Suisse faisait fausse route? Il n'y a pas de preuves concrètes. La seule chose qui est claire, c'est que les deux parties parlaient d'un prix fixe, mais ne voulaient manifestement pas dire la même chose - et c'est maintenant la Suisse qui en fait les frais.

Pourquoi la Suisse cède-t-elle tout simplement aux Etats-Unis ?

Probablement parce qu'elle ne peut pas faire autrement.

Le conseiller fédéral Pfister admet sans détour que la Suisse ne peut pas imposer sa position: «Nous sommes toujours convaincus qu'il y a un prix fixe dans le contrat», a-t-il déclaré mercredi. Toutefois, la partie adverse n'est pas d'accord - «et les Etats-Unis sont plus puissants que la Suisse. Il faut tout simplement l'accepter».

Pourquoi la Suisse n'interrompt-elle pas tout simplement l'achat ?

Pour le Conseil fédéral, il n'est pas question d'interrompre l'achat d'un avion de combat. Pfister souligne que le contrat F-35 est maintenu, car les avions sont "absolument nécessaires d'un point de vue militaire". Dans le cas contraire, la Suisse se retrouverait sans protection adéquate de son espace aérien à partir de 2030. De plus, une nouvelle acquisition avec un autre jet prendrait des années et serait probablement encore plus coûteuse.

Quel est le rapport avec les droits de douane?

Rien, du moins selon le Conseil fédéral. Pfister a déclaré mercredi qu'il n'y avait «aucun lien» entre l'accord sur le F-35 et le différend douanier qui couve actuellement avec les Etats-Unis. Néanmoins, les observateurs estiment qu'il est possible que Berne ait sciemment renoncé à la confrontation dans le litige sur les jets, afin de ne pas peser sur les négociations douanières qui se déroulent en parallèle.

Quelles sont donc les options qui s'offrent à la Suisse ?

Le DDPS examine désormais trois variantes : moins d'avions, moins de contre-affaires ou un crédit supplémentaire. Cette dernière option pourrait conduire à une nouvelle votation populaire - le PS et les Verts la réclament déjà.

Le Conseil fédéral veut prendre une décision d'ici novembre au plus tard. Une chose est sûre : soit la commande sera réduite, soit les contribuables devront payer nettement plus.

