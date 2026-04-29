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Moyen-Orient Trump affirme que les Etats-Unis ont «vaincu militairement» l'Iran

ATS

29.4.2026 - 04:10

Le roi Charles III et Donald Trump ont participé à un banquet à la Maison-Blanche.
Le roi Charles III et Donald Trump ont participé à un banquet à la Maison-Blanche.
ATS

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi, lors d'un banquet à la Maison-Blanche en présence du roi d'Angleterre Charles III, que les Etats-Unis avaient «vaincu militairement» l'Iran.

Keystone-SDA

29.04.2026, 04:10

29.04.2026, 04:52

«Nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier et nous ne laisserons jamais cet adversaire [...] posséder une arme nucléaire», a déclaré au sujet de l'Iran le président américain lors de l'ouverture du banquet, affirmant que, sur ce point, «Charles est encore plus d'accord avec moi que je ne le suis».

Deux mois après avoir été lancé, le conflit s'enlise. Les négociations pour y mettre fin piétinent, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis trois semaines. En attendant, Téhéran exerce un quasi-blocage de la navigation au détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, tandis que Washington a mis en place un blocus des ports iraniens.

La marine américaine a déployé trois de ses porte-avions dans la région, une première depuis plus de vingt ans.

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