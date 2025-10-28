La défense sera un point central de la rencontre entre Donald Trump et Sanae Takaichi. ATS

Le président américain Donald Trump, en visite à Tokyo, a assuré mardi que Washington était un allié «au plus haut niveau» du Japon. Il s'est entretenu avec la première ministre japonaise Sanae Takaichi, en poste depuis une semaine.

Tokyo est la deuxième étape de la tournée du président américain en Asie, après la Malaisie et avant la Corée du Sud, où aura lieu jeudi sa rencontre la plus attendue du voyage, avec son homologue chinois Xi Jinping, censée sceller un compromis commercial entre les deux puissances..

«J'ai toujours eu un grand amour et un profond respect pour le Japon. Je tiens à vous assurer que ce sera une relation privilégiée [...] Nous sommes un allié au plus haut niveau», a déclaré le milliardaire républicain avant son entretien avec Sanae Takaichi.

Mme Takaichi a de son côté indiqué vouloir ouvrir «un nouvel âge d'or» des relations nippo-américaines, alors que Tokyo fait face à la montée en puissance militaire de son voisin chinois.