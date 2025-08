Trump accuse la Suisse de «voler» 40 milliards par an aux Etats-Unis, selon Keller-Sutter

Toni2525 DT et ses sbires n'ont aucun sens des proportions! Comment comparer les besoins de deux pays, dont l'un compte 9 mio d'habitants (CH) et l'autre 340 mio d'habitants (USA)?!

Stafleusche88 Toni2525 Vous avez parfaitement raison, en proportion nous importons 10x plus. Impossible de discuter avec des gens irrationnel. Il va bientôt réinventer les mathématiques, Trump c'est le Jean-Claude van Damme Made in USA, et ils l'ont élu président.

PTT Les medias anxiogènes qui parlent toujours de catastrophisme.

Ils vont renégocier on arrivera à 20 %... Il a surtout après la pharma et la balance bénéfice Suisse USA.

Et puis dans 3 ans et demi ce cirque sera fini

Annulation F35. Prendre avion européen voire rien.

En attendant évitez le plus possible achat ou voyage produits US. (Plus par principe que par véritable effet) Tesla, McDo, Apple....

On arrête avec l AVS et USA.

Mais c'est pas pour autant qu'il faut brader notre souveraineté avec UE, choix dans nos votations et de savoir qui on veut en Suisse !

l'Europe de manière générale a trop misé sur les USA depuis la deuxième guerre mondiale alors maintenant hanger sera long.

BonSensCommun Europe à 15%. Suisse à 39%. On paie cher l'Alleingang ! Seuls, on n'est pas nécessairement plus forts ou plus malins.

Norberto108 🇨🇭 La Suisse sera taxée à 39 % par les USA, le plus haut taux en Europe. Mais, si on considère aussi dans la balance commerciale les services, est-ce que ce déséquilibre est réel ?



En 2023, nos exportations vers les USA s’élevaient à 56,7 milliards de francs suisses, dont 39 % (22,1 milliards) en biens. La balance commerciale globale (biens + services) affiche un excédent de 48,5 milliards de francs suisses.



MAIS, avec cette part de services, le « déficit » ne serait-il pas surévalué ? Et si la réalité économique était plus nuancée ? 🤔



Comme d'habitude, partage d'idées, puis c’est à vous de faire vos propres recherches et conclusions.



🔑 Minimum 3 sources différentes : SECO, OFS, USTR