  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Macro économie Trump dit avoir signé un décret avec de nouveaux droits de douane

ATS

21.2.2026 - 01:06

Donald Trump affirme que la décision de la cour suprême déclarant illégaux les droits de douane lui était en fait favorable, car elle le rendait "plus puissant".
Donald Trump affirme que la décision de la cour suprême déclarant illégaux les droits de douane lui était en fait favorable, car elle le rendait "plus puissant".
ATS

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi avoir signé un décret imposant de nouveaux droits de douane de 10%, après le revers infligé par la Cour suprême à sa politique commerciale, jugée en grande partie illégale. La mesure s'applique à tous les pays.

Keystone-SDA

21.02.2026, 01:06

21.02.2026, 01:10

«C'est un grand honneur pour moi d'avoir signé, dans le bureau ovale, un droit de douane mondial de 10% applicable à tous les pays, qui entrera en vigueur presque immédiatement», a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social.

Selon la décision rendue vendredi par une majorité de six juges sur neuf de la cour suprême des Etats-Unis, le président américain ne peut pas justifier ces droits de douane par une nécessité d'urgence économique.

Cette décision concerne les droits de douane présentés comme «réciproques» par le gouvernement américain mais pas ceux appliqués à des secteurs d'activités particuliers, comme l'automobile ou l'acier et l'aluminium.

Les plus lus

Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse
Trump contre-attaque après la décision de la Cour suprême
L’administration Trump dénonce la violence politique d'extrême gauche