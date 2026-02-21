Donald Trump affirme que la décision de la cour suprême déclarant illégaux les droits de douane lui était en fait favorable, car elle le rendait "plus puissant". ATS

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi avoir signé un décret imposant de nouveaux droits de douane de 10%, après le revers infligé par la Cour suprême à sa politique commerciale, jugée en grande partie illégale. La mesure s'applique à tous les pays.

Keystone-SDA ATS

«C'est un grand honneur pour moi d'avoir signé, dans le bureau ovale, un droit de douane mondial de 10% applicable à tous les pays, qui entrera en vigueur presque immédiatement», a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social.

Selon la décision rendue vendredi par une majorité de six juges sur neuf de la cour suprême des Etats-Unis, le président américain ne peut pas justifier ces droits de douane par une nécessité d'urgence économique.

Cette décision concerne les droits de douane présentés comme «réciproques» par le gouvernement américain mais pas ceux appliqués à des secteurs d'activités particuliers, comme l'automobile ou l'acier et l'aluminium.