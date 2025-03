Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, avec qui il avait eu un vif échange vendredi dernier, serait «prêt» à négocier avec la Russie. Il serait également disposé à signer un accord sur les minerais.

Donald Trump, à droite sur le cliché, a eu un vif échange vendredi dans le bureau ovale avec Volodymyr Zelensky (archives). ATS

Keystone-SDA, ats ATS

«J'ai reçu une lettre importante du président ukrainien Zelensky. La lettre dit que l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable», a déclaré le président américain dans un discours devant le congrès des Etats-Unis d'Amérique.

«Il a déclaré: 'Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction énergique du président Trump pour obtenir une paix durable. Nous apprécions vraiment tout ce que [les Etats-Unis d']Amérique [ont] fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance'», a ajouté M. Trump.

«Arranger les choses»

Plus tôt dans la journée de mardi, le dirigeant ukrainien a proposé une trêve avec la Russie dans les airs et en mer pour entamer des discussions sur une «paix durable» sous «le leadership» de Donald Trump et s'est dit prêt à signer avec le président américain l'accord-cadre sur l'exploitation des ressources naturelles, souhaitant «arranger les choses» avec lui après leur accrochage de vendredi dans le bureau ovale.

M. Zelensky était parti sans signer cet accord sur les minerais et le gouvernement américain a ensuite annoncé le gel de son assistance militaire à l'Ukraine, trois ans après l'invasion russe de l'Ukraine.

S'adressant au congrès, où de nombreux élus démocrates portaient des drapeaux américain et ukrainien à la boutonnière, M. Trump a précisé: «En ce qui concerne l'accord sur les minerais et la sécurité, l'Ukraine est prête à le signer au moment qui vous conviendra».

«J'apprécie qu'il ait envoyé cette lettre. Je l'ai reçue il y a peu de temps», a dit M. Trump.

«Simultanément, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et nous avons reçu des signaux forts indiquant qu'ils sont prêts pour la paix», a encore affirmé le président américain. «Ne serait-ce pas magnifique?»