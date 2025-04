Trump donne des sueurs froides au procureur général de la Confédération

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CASSIS EN ASIE : Arrivé mardi au Japon pour donner le coup d'envoi de la Journée suisse à l'Expo 2025 à Osaka, Ignazio Cassis est mercredi à Tokyo où il s'entretiendra avec son homologue des affaires étrangères des grands dossiers d'actualité internationale, en particulier l'Ukraine et le multilatéralisme. Le conseiller fédéral mènera aussi des discussions avec les ministères de l’économie, du commerce et de l’industrie ainsi que de l'éducation, des sciences et des technologies. Il s'envolera ensuite pour la Chine afin d'y célébrer le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

KELLER-SUTTER ET PARMELIN AU FMI : Les ministres de l'économie et des finances participent dès mercredi et jusqu'à la fin de la semaine aux réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Celles-ci seront précédées par une rencontre des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des Etats membres du G20. La Suisse y défendra notamment la nécessité de renforcer la stabilité du secteur financier à l'échelle mondiale en agissant en particulier sur les banques d'importance systémique. Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin profiteront de leur présence à Wahington pour mener des échanges bilatéraux avec les Etats-Unis au sujet des droits de douane.

RELIGION : La dépouille du pape François, décédé lundi d'un AVC, est transférée ce mercredi matin de la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican, où il vivait, à la basilique Saint-Pierre. Elle y sera exposée aux fidèles, sans catafalque, une demande du souverain pontife argentin qui a souhaité introduire plus de simplicité et de sobriété dans les rites funéraires papaux. Les obsèques auront lieu samedi matin au même endroit.

UKRAINE : Le second tour de discussions entre l'Ukraine et ses partenaires occidentaux visant à obtenir un cessez-le-feu avec la Russie ont lieu ce mercredi à Londres. Le bras droit du président Zelensky, Andriï Iermak, devrait mener la délégation ukrainienne. Une première rencontre sous ce format avait réuni la semaine dernière à Paris Ukrainiens, Américains, Français et Britanniques.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 23 avril, c'est aujourd'hui la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur qui célèbre le plaisir des livres et de la lecture. À cette occasion, l'UNESCO et les organisations internationales représentant les trois grands secteurs de l'industrie du livre – éditeurs, libraires et bibliothèque – choisissent la capitale mondiale du livre. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.unesco.org/fr/days/world-book-and-copyright

Le 23 avril marque aussi la Journée de la langue anglaise et celle de la langue espagnole aux Nations Unies. Ce choix correspond au jour de la naissance et de la mort du plus prestigieux dramaturge anglais, William Shakespeare. Il coïncide avec l’anniversaire de la mort du grand génie des lettres espagnoles, Miguel de Cervantes. Par conséquent, les deux langues partagent la journée. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/index.shtml

http://www.un.org/es/events/spanishlanguageday/

Vu dans la presse

CORRUPTION : Le procureur général de la Confédération Stefan Blättler critique le manque de coopération des Etats-Unis dans la lutte contre la corruption, écrit mercredi la Neue Zürcher Zeitung. M. Blättler ne dispose actuellement d'aucun interlocuteur à Washington. Les experts craignent de plus en plus que le président américain Donald Trump n'affaiblisse la loi anti-corruption, selon le quotidien. L'Office fédéral de la police et l'Autorité de surveillance des marchés financiers observent également avec attention les développements outre-Atlantique.

FINANCEMENT DE CAMPAGNE : Le conseiller national Jean Tschopp (PS/VD) vient de déposer une motion pour durcir la loi et punir plus sévèrement les acteurs politiques suisses qui acceptent intentionnellement de l’argent provenant de l’étranger, selon 24 heures et la Tribune de Genève de mercredi. Le député juge la législation actuelle insuffisante, car elle s'applique à la personne «prise la main dans le sac» et prévoit une sanction maximale de 40'000 francs. M. Tschopp plaide pour inscrire dans la loi que le fait d’accepter de l’argent de l’étranger entraîne une sanction pénale et punissable et pour des sanctions dissuasives.

ENERGIE : Depuis une semaine et un feu vert de Swissgrid, 3500 détenteurs de panneaux solaires et/ou d’une batterie forment la première centrale électrique virtuelle du pays, rapporte mercredi Le Temps. Celle-ci a été mise en place par le groupe Helion Energy, et doit doter Swissgrid d’un outil supplémentaire de stabilisation du réseau tout en arrondissant les fins de mois des petits producteurs d’électricité qui en font partie. La puissance de la centrale correspond à ce jour à l’alimentation de 10'000 foyers.

ENERGIE (bis) : Pour le professeur Russell McKenna de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, les doutes de la population sont le principal obstacle au développement de l'énergie éolienne, affirme-t-il mercredi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung / Der Bund et le Tages-Anzeiger. L'analyse de 400 études scientifiques montre que les parcs éoliens sont considérés comme une sorte «d'invasion de la patrie». Pour le chercheur, les faits scientifiques doivent être communiqués afin de dissiper les mythes, par exemple sur les ombres portées ou les infrasons.

PROSTITUTION : Le canton de Berne a décidé d'aider les personnes à quitter le travail du sexe, rapportent mercredi la Berner Zeitung/Der Bund. La direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration a conclu un contrat de prestations de trois ans avec l'Armée du Salut. Cette année, 164'000 francs seront alloués à cet accompagnement, qui comprend des conseils pour la réorientation professionnelle. Les soutiens financiers directs pour les personnes concernées sont financés par l'Armée du Salut.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005) : Jawed Karim, l'un des fondateurs du portail Internet YouTube, télécharge la première vidéo avec Me at the zoo.

- Il y a 80 ans (1945) : Une unité spéciale américaine découvre un laboratoire secret d'expérimentation sur l'énergie nucléaire à Haigerloch, dans le sud de l'Allemagne. Il s'agit du dernier essai de réacteur du projet allemand d'uranium.

Le dicton du jour

«Quand il pleut le jour de Saint-Georges, sur cent cerises, on a quatorze»